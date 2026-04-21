Así podrían reducirse (y mucho) las muertes de motociclistas en accidentes

Es sabido el elevado número de accidentes que involucran a motociclistas, muchos de estos percances con lamentables muertes. Mi idea es obligar por ley a que todo motorizado y su acompañante (si lo hubiera), además de usar un casco de seguridad, usen adicionalmente un par de guantes de cuero, un par de coderas y un par de rodilleras. Esos implementos evitarían muchas lesiones que derivarían en beneficios para los propios motociclistas y para los centros de salud pública.

Manuel Sánchez Freire

Chinamos que afean

Sé que todos tenemos derecho a ganarnos el sustento, pero sin violentar las leyes de la República. He notado un par de chinamos que afean y destruyen la belleza escénica de las Cataratas La Paz y hacen que ya no se puedan tomar fotos de ese sitio desde ciertos ángulos.

Del otro lado del puente hay otra construcción con base de cemento. ¿Invasión? ¿Se puede construir en zonas públicas o en las márgenes de ríos o carreteras? ¿Quién dio los permisos? ¿Dónde están la Municipalidad, el Ministerio de Salud y el Minae?

Henry Vinicio Valerio Madriz, Heredia

Dar agua

Dar agua es, quizá, el primer gesto de tolerancia frente al conflicto. Es ofrecer humanidad incluso cuando hay tensión, es reconocer que, antes de cualquier enfrentamiento, somos personas tolerantes.

En lo personal, si alguien busca pelear conmigo, podría tolerar un primer agravio. Incluso un segundo intento podría encontrar aún contención. Pero también existe un límite: cuando la agresión persiste, surge una respuesta firme, inevitable, de quien decide no someterse más.

Esa línea entre la paciencia y la defensa no es nueva. De Jesús de Nazareth, aprendimos una lección profunda: fue acusado injustamente, humillado con una corona de espinas y llevado a la cruz, donde murió tras horas de sufrimiento. Sin embargo, su historia no terminó ahí. Su resurrección simboliza la victoria sobre la violencia, la injusticia y la muerte misma. Él nos dijo: “Si alguien te golpea en la mejilla, vuélvele la otra”. La víctima subvierte la intención del agresor exponiendo la injusticia sin recurrir a la violencia.

Dar agua no es debilidad; es fortaleza contenida. Pero también es necesario recordar que la tolerancia no debe confundirse con resignación. La paz se construye con gestos humanos, pero también con dignidad.

Jaime Morera Monge, Alajuela

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