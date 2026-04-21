Cartas

Así podrían reducirse (y mucho) las muertes de motociclistas en accidentes

El casco no basta. Si esta propuesta se pusiera en práctica, los primeros beneficiados serían los conductores de motos y sus acompañantes

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Por Redacción de La Nación

Es sabido el elevado número de accidentes que involucran a motociclistas, muchos de estos percances con lamentables muertes. Mi idea es obligar por ley a que todo motorizado y su acompañante (si lo hubiera), además de usar un casco de seguridad, usen adicionalmente un par de guantes de cuero, un par de coderas y un par de rodilleras. Esos implementos evitarían muchas lesiones que derivarían en beneficios para los propios motociclistas y para los centros de salud pública.








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