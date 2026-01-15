Desde su inicio, la República Teocrática de Irán mostró su verdadero rostro de terror, acentuado con el paso de los años, hasta llegar a este momento crucial en la historia del líder supremo, quien se cree dueño de cuerpos y almas. Mata a diestra y siniestra a un pueblo que, en las calles de todo el país, manifiesta su hartazgo frente a un gobierno de asesinos que ha diezmado a la nación.

Es un régimen que ha derrochado fortunas para financiar, armar y entrenar terroristas en Oriente Medio, incluso más allá de su zona de influencia. La gente está harta de estos teócratas. Los iraníes, en particular las mujeres, han sido degradados al máximo: sin derecho a nada, salvo a ser víctimas de violencia, abuso sexual y otros atropellos, sin siquiera poder ver la luz del sol.

Sin embargo, no hemos oído ni leído ninguna manifestación en defensa del pueblo iraní por parte de quienes suelen rasgarse las vestiduras por los pueblos oprimidos. Ninguno de los grupos que marchan por nuestras calles. Y ni qué decir de las feministas: ¿dónde están?

Que se enteren: están muriendo cientos de personas en las represiones de los ayatolás, en el otrora Imperio persa, hoy regido por asesinos infinitamente crueles.

Alberto Taliansky Levitzki, Pavas

Robo de mi privacidad

Desde hace más de nueve meses, Laboratorios Abbott Health Care Costa Rica puso mi número particular como contacto de ellos. Mi privacidad ha sido invadida constantemente: no hay día en que no que reciba al menos dos llamadas de sus clientes. ¿Qué pasó con mi privacidad y mi derecho a vivir la vejez con tranquilidad? He tratado de comunicarme con ellos, pero todos mis intentos han sido infructuosos. ¿Alguien en Abbott, por favor, me puede ayudar?

Arturo Enrique Hernández Martínez, Jardines de Tibás

¡Salgamos a votar!

Como persona adulta mayor, he vivido muchas campañas políticas. Lo usual en ellas eran las disputas, los enfrentamientos de ideas, las propuestas y los debates para ganar el voto ciudadano.

Pero las cosas cambiaron. Actos individuales deshonestos de gobernantes elegidos mediante el voto generaron un profundo desánimo y alejaron al electorado de la participación política. Aun así, Costa Rica y su gente vivíamos en un ambiente de paz y tranquilidad, al punto de consolidar el “pura vida” como símbolo nacional e internacional.

Ese equilibrio se rompió cuando apareció Rodrigo Chaves, un desconocido ausente del país por casi 40 años, quien llegó a la contienda electoral y ganó gracias al voto protesta o en contra. Asumió la Presidencia con escaso conocimiento del país y de la cosa pública.

Su gestión ha sido nefasta, dañina y peligrosa. Quienes no piensan como él son tratados como enemigos de la patria, mientras se fomentan la confrontación y la violencia en redes sociales y contra los medios tradicionales.

Costarricenses: ¿qué hemos dejado en el camino para alimentar este rumbo destructivo?

Con una administración sin logros, ahora se pretende imponer el continuismo a través de una candidatura títere.

La patria nos llama otra vez a las urnas. Defendamos la democracia. Fuera el continuismo. Salgamos a votar.

Ronald Zúñiga Castro, San Francisco de Heredia

Larga espera por medidores

Desde hace 60 años, mi representada, Apartamentos San Valentín S.A., en barrio Escalante (NIS 321-5201), tiene un solo medidor de agua y son tres apartamentos. Antes, el agua era muy barata, pero ahora los cobros de agua son muy elevados y mis inquilinos están a disgusto, obviamente, pues, a pesar de no ser un condominio, cobran el agua como si lo fuera.

En octubre pasado fui al AyA de Guadalupe, donde amablemente me atendieron y solicité dos medidores adicionales para aliviar la situación. Tengo el documento pegado en la ventana, como me indicaron, pero nunca llegan a ponerlos.

Los cobros siguen llegando; ya he escrito cuatro veces y nada. Soy adulta mayor y solicito que por favor me brinden esa urgentísima ayuda.

Jeannette Abdelnour S., Curridabat

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.