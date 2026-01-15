Cartas

Asesinos infinitamente crueles

Quienes siempre salen en defensa de los pueblos oprimidos no han emitido manifestación alguna en relación con la tragedia que sacude Irán

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación

Desde su inicio, la República Teocrática de Irán mostró su verdadero rostro de terror, acentuado con el paso de los años, hasta llegar a este momento crucial en la historia del líder supremo, quien se cree dueño de cuerpos y almas. Mata a diestra y siniestra a un pueblo que, en las calles de todo el país, manifiesta su hartazgo frente a un gobierno de asesinos que ha diezmado a la nación.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
cartascartas a la columnacartas de los lectores

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.