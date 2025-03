Aseo ausente en templo

Este viernes 28 de marzo en la mañana, subí a la iglesia de la Merced por las gradas del frente, las que dan al parque. Mientras avanzaba, me sorprendió la basura que me iba encontrando (botellas plásticas, bolsas, zapatos viejos e incluso una cartera de mujer y lo que parecía ser una blusa o un abrigo). Sin embargo, lo peor estaba arriba, en la entrada y muy cerca de la puerta. Queda claro, por lo que se ve y por el olor tan desagradable, que hay quienes han convertido esa parte del templo en un servicio sanitario a la intemperie. Desconozco a quién le corresponde mantener aseada esa área, pero es fácil darse cuenta de que “limpiar” no es un verbo que vaya por ahí con frecuencia.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌