Cartas

Amarga envidia por el nuevo estadio Eladio Rosabal

Desde ya, están todos invitados a disfrutar desde sus gradas de espectáculos futbolísticos y artísticos en el mejor recinto imaginable

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Por Redacción de La Nación

Sonrisas de satisfacción producen los comentarios cargados de amarga envidia de los que, después de afirmar que el nuevo Estadio Eladio Rosabal era un cuento de Jafet y Fuerza Herediana, ahora ven que está a meses de ser inaugurado. Y es que no pueden disimular su molestia, porque el club de la provincia más pequeña de Costa Rica, con su también pequeña pero selecta afición, a diferencia de los equipos con mayor cantidad de seguidores, se dispuso a construir la millonaria obra con un formidable diseño y lo está logrando, mientras los otros no pasan de anunciar, un día sí y otro también, la construcción de sus “colosos”. Pero, tranquilos, desde ya están invitados a disfrutar desde sus gradas de espectáculos futbolísticos y artísticos en el mejor recinto imaginable.








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