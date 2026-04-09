Amarga envidia por el nuevo estadio Eladio Rosabal

Sonrisas de satisfacción producen los comentarios cargados de amarga envidia de los que, después de afirmar que el nuevo Estadio Eladio Rosabal era un cuento de Jafet y Fuerza Herediana, ahora ven que está a meses de ser inaugurado. Y es que no pueden disimular su molestia, porque el club de la provincia más pequeña de Costa Rica, con su también pequeña pero selecta afición, a diferencia de los equipos con mayor cantidad de seguidores, se dispuso a construir la millonaria obra con un formidable diseño y lo está logrando, mientras los otros no pasan de anunciar, un día sí y otro también, la construcción de sus “colosos”. Pero, tranquilos, desde ya están invitados a disfrutar desde sus gradas de espectáculos futbolísticos y artísticos en el mejor recinto imaginable.

Freddy Pacheco León, Heredia

Leer en papel

Leer un periódico en formato impreso se ha vuelto un acto extraño. Más de una vez he notado miradas de sorpresa, como si sostener papel fuera una rareza en tiempos dominados por pantallas.

Sin embargo, la lectura en físico ofrece una experiencia distinta: invita a la pausa, a la reflexión y a una conexión más profunda con el contenido. No hay notificaciones que interrumpan ni desplazamientos infinitos que distraigan. Cada página tiene un ritmo propio.

Estamos perdiendo algo valioso: el placer de leer con calma, de subrayar, de volver atrás sin prisa. La tecnología nos acerca a la información, pero también nos aleja de la experiencia de vivirla.

Tal vez no se trate de rechazar lo digital, sino de no olvidar lo que el papel nos enseñó: leer también es detenerse.

Guillermo Rivero González, Desamparados, San José

Optimismo

Tengo mucha fe en la gestión de la presidenta electa, Laura Fernández. El 48% de los votos que obtuvo dice mucho de la percepción del electorado. Ganó en primera vuelta con un mensaje directo y categórico, que marcó los ejes estratégicos para la continuidad de las políticas del actual gobierno.

Pienso que la oposición se equivocó al atacarla precipitadamente, sin conocer a fondo su personalidad, liderazgo y talento. Le dijeron de todo con mucho irrespeto y fanatismo, un ataque que vino de todos los partidos, principalmente de las fuerzas socialistas.

Ella marcó la cancha desde un principio eligiendo los debates en los que quería participar.

José Rugama Hernández, San José

Presidenta

Don Fernando Díez Losada, en su libro Veinte años de la Tribuna del idioma, registra tres comentarios sobre el femenino del sustantivo presidente. Aunque en esos artículos se explica con claridad, algunos siguen con “la vara” (fea costumbre) de “encaramarle” (asignarle) “presidente” a la señora Laura Fernández. Una simple consulta al “mataburros” (diccionario) no les haría ningún daño. El femenino es presidenta y es muy fácil de entender.

Rigoberto Guadamuz Monge, Desamparados, San José

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