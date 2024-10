Alcaldes se sirven con cuchara grande

Me da pena descubrir lo que ganan los alcaldes de muchos municipios. De seguro pasa lo mismo en otros puestos de mando. Incluso el alcalde de San José, no conforme con más de ¢5 millones, peleó por un poquito más. No sé en qué momento, amparados en su autonomía, se sirven con cuchara grande. ¿De dónde sale el dinero para esos salarios de lujo? Por supuesto, del camello pueblo que cada trimestre paga los onerosos impuestos municipales. Están en la escala más elevada de los empleados públicos. Por eso, el pleito por llegar a las alcaldías, mientras el desastre de las alcantarillas, que causan inundaciones, abarca todo el país. Creo que los diputados deben poner límites a estos nuevos reyes con corona.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌