Alcaldes oportunistas: ¿por qué no renuncian?

Las personas que trabajaron para ellos y ellas en campaña, han de sentir decepción, cólera, traición

Por Redacción de La Nación

En relación con la noticia de los alcaldes que están cambiando de partido para unirse al “chavismo”, me pregunto ¿qué pensarán las personas que trabajaron y votaron por ellos y ellas, que creyeron sus promesas y confiaron en que les ayudarían a solucionar los problemas de sus comunidades? Han de sentir decepción, cólera, traición.








