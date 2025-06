Alcalde Domingo Argüello se quedó muy corto

Viendo la situación de la quebrada de los Negritos, que se desbordó hace unos días, inundó las casas de varios vecinos de Montes de Oca y causó pérdidas materiales, me pareció muy débil la intervención del alcalde Domingo Arguello, según la nota publicada en La Nación.

Está bien que se haya apersonado al lugar y, en conversación con unos vecinos afectados, les explicara que no hay fondos suficientes en el presupuesto anual de la Municipalidad para resolver ese problema recurrente, algo que no era lo que los vecinos esperaban oír.

Sin embargo, no dio visos de avanzar, porque no basta solo con estar. No dio señales de acciones, porque de poco sirve el mero análisis. Se trata de resolver los problemas, no solo simplemente de articularlos con las diferentes instituciones públicas –CNE, Conavi, MOPT–. Debe proponer, pero también llevar a cabo lo que se necesita hacer ya, a corto, mediano y largo plazo.

El alcalde es el ejecutivo del cantón, el líder, y debe ejercer ese liderazgo en bien y mejora de vida de la comunidad.

Rodolfo Acón Ho, Curridabat

Recursos para el OIJ

¿Qué sería Costa Rica sin el OIJ? Y más en estos momentos. Sume el hecho de que es un país que no tiene ejército, por dicha. Sin embargo, el peso del OIJ en comparación con el poder del crimen organizado –con sus capitales acumulados–, está en desventaja.

Mi propuesta es trasladar a la Policía Judicial (el OIJ) todos los bienes incautados al narcotráfico para la compra de equipos, vehículos y capacitaciones. Según ve uno en la televisión, esa suma asciende a miles de millones. Además, que siga en pie la jubilación de los agentes a los 57 años y que se le aumente el presupuesto a la institución para que nombre más oficiales. Creo que otras instituciones públicas y autónomas deberían ceder temporalmente códigos para que el OIJ designe a más personal. De lo contrario, la lucha estará perdida.

Mario Valverde, Montes de Oca

Taxis y paradas de bus

Los taxis rojos, aparte de que en todos los parques y terminales de buses obstruyen el paso a los autobuses, se apoderan de las paradas de bus. Así ocurrió en plaza Víquez, antiguo Pipiolo, donde los tráficos llegan y les dan chance de que se vayan a dar la vuelta a la manzana para que luego sigan obstruyendo la parada de buses.

Ahora, una vez que se terminaron los trabajos en la CCSS en avenida segunda, se están apoderando de la parada de buses de Zapote en el lado oeste. Ojalá aquí los tráficos de la Municipalidad de San José sí actúen y no hagan como los tráficos del Cosevi, que se hacen de la vista gorda.

Jorge Bernal Villalta Mora, San Francisco de Dos Ríos

Injusticia

Fui una persona afectada por la quiebra de Coopeservidores R.L., hecho que ocurrió por faltas de control e irregularidades. Ahora estoy sufriendo con el Banco Popular, porque los bancos en este país son sagrados como las vacas en India.

Soy pensionado y tengo limitaciones económicas ya que pago un préstamo hipotecario, pero este banco me ha generado un sufrimiento muy grande al aumentarme dos veces el monto que debo cancelar por ese crédito. Tengo una gran diferencia en relación con el saldo de la deuda y, además, me engañó al enviarme un documento donde decía que no tenía que pagar la póliza de vida por el respaldo del crédito en caso de fallecimiento. Lo cierto es que sigue rebajándome casi ¢60.000 por ese concepto. Pero lo peor de todo es que me pasan acosando con avisos sobre mi deuda a pesar de que la operación está al día, ¿pero qué pasó con mis ahorros de capital, que es dinero mío que me fue rebajado por un montón de años?

¿Qué tengo que hacer para reclamar este dinero, que es mío? Perdí mis ahorros, ah, pero sí me cobran el préstamo.

Orlando M. Marín, Heredia

Arte en La Unión

Hernán Arévalo, el controversial artista del 2024, presenta sus grabados en la Galería de Arte Costarricense (Plaza Ágora, La Unión) hasta el 21 de junio.

Sus obras, inscritas en tres corrientes, no describen la epidermis de los seres y los objetos; por el contrario, la manera de hacer de Hernán, es de no quedarse afuera. Penetra, toca la esencia.

Esta, su decisiva particularidad, le permite representar de forma clara y eficaz asuntos subcutáneos y colectivos, como en la serie Los diablillos, que representa al personaje mítico viajar a lomos de una tortuga.

Crisanto Badilla, Heredia

Grupo Monge

Deseo denunciar públicamente las malas prácticas de Grupo Monge en su tienda en línea. Realicé una compra que fue aceptada y confirmada, pero posteriormente me informaron de que el producto no estaba disponible y la compra fue cancelada.

Activé un financiamiento extra para esta adquisición, el cual ahora necesito anular, pero la empresa ha mostrado prácticas dilatorias para entregar el comprobante de cancelación necesario con el fin de gestionar la anulación ante el banco.

Solicito a Grupo Monge y a las autoridades competentes que garanticen la protección de los derechos del consumidor y agilicen la entrega de los documentos requeridos para evitar cargos indebidos y molestias adicionales.

Roger Acuña, Curridabat

