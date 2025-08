Al cumplir 65 años, el costo de mi seguro se multiplicó por 10

Hace unos años, me contactaron del BCR y me ofrecieron un seguro con cargo automático a mi tarjeta, el cual acepté. Luego supe que la póliza que adquirí era de la empresa ASSA. Resulta que al cumplir yo 65 años, en setiembre pasado, el monto que pagaba se multiplicó por 10, y sin ningún aviso, se me siguió cargando mensualmente. Me di cuenta al quinto mes y solicité la baja del servicio y la revisión del caso para reintegro.

