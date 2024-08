Agresión verbal en taller

Leal a la agencia Euro Advance, sigo llevándoles mi auto. Sin embargo, la última vez, en el ejercicio de mis derechos como consumidora, cuestioné el servicio brindado. Por ello, fui verbalmente agredida por el gerente del taller, quien me gritó de manera amenazante que, si desconfiaba, no volviera. Si hubiera sido un hombre quien le hubiera hecho el cuestionamiento, probablemente no habría sido tratado de esa manera.

