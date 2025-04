Adultos mayores pedimos otro horario a sucursal del Banco Popular

Debido al cierre de la sucursal del Banco Popular ubicada frente al Hospital Nacional de las Mujeres Adolfo Carit, un grupo de clientes adultos mayores y que acudíamos a esa oficina solicitamos a quien corresponda ampliar el horario de atención de la sucursal de plaza González Víquez. Lo anterior, para que se nos facilite acudir en horas de la mañana a realizar nuestros trámites mensuales.

Georgina Víquez Faith, San Sebastián

Problema con EDUS

Desde hace ya varios días, es imposible usar la aplicación EDUS para el trámite de la activación de recetas. Es un servicio muy importante, ya que evita una doble visita a los centros de salud para activar y retirar los medicamentos, por lo cual es urgente que restablezcan su uso. Es muy útil y necesario, especialmente para los pacientes crónicos.

Óscar M. Arias Blanco, Pavas

Menos y menos dinero

Todos los que, desafortunadamente, somos clientes de la operadora de pensiones BN-VITAL hemos tenido que topar con la desagradable realidad de que, nuevamente, nuestros estados de cuenta vienen mostrando rendimientos negativos. Hace alrededor de cuatro años, la excusa que se nos dio apuntaba a las secuelas de la pandemia de covid-19. La pregunta que muchos nos hacemos es con cuál justificación van a salir, porque los montos que hemos dejado de percibir en estos meses son realmente grandes. Recomiendo a las futuras generaciones no acogerse a esta operadora y así evitarse las molestias que muchísimos clientes estamos afrontando.

Miguel Quirós Sáenz, Paraíso de Cartago

Precios excesivos

El Consejo Nacional de Producción (CNP), administra el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), para “atender la demanda de productos agropecuarios y agroindustriales a las instituciones públicas de manera ágil”. Sin embargo, ha recibido cuestionamientos por parte de la Contraloría General de la República, Coprocom y la Asamblea Legislativa, por los precios excesivos de los alimentos que vende a las Juntas de Educación y Administrativas, hospitales y cárceles, superiores a los precios del Cenada y de las ferias del agricultor. Esto, aunque el CNP tiene un mercado sin competencia, pues las instituciones están obligadas por ley a comprarle los alimentos.

El proyecto de ley 24397 pretende eliminar la obligatoriedad de la compra de alimentos por parte de las Juntas de Educación y Administrativas, para que puedan adquirir en sus propios cantones y de manera directa los alimentos a proveedores locales. ¿Qué opina el CNP de esta propuesta?

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

De otro siglo

En el BNCR, parece que no se han percatado que estamos en la tercera década del siglo XXI, porque en materia de tecnología en el servicio en línea, a diferencia otras entidades bancarias, uno realiza un abono extraordinario a una deuda, y en lugar de acreditarse de inmediato (lo hago con otros bancos), se debe enviar un correo electrónico y esperar cinco días hábiles para que tomen la decisión de si aceptan o no el abono extraordinario.

Me pregunto qué sucede si no aceptan el abono; porque, en mi caso, hice el pago desde hace 13 días (por los feriados). Alegan que es la normativa vigente, cuando es un asunto más de tecnología que de instancias humanas. Consulté sobre si durante esos días corren los intereses diarios de la deuda y no supieron responder.

Carlos Murillo Zamora, San Rafael, Heredia

Réplica del BCR

En respuesta a la carta a la columna firmada por el señor Rolando Procúpez, del miércoles 23 de abril, el BCR informa que el Sinpe móvil se mantiene habilitado para todo tipo de celular, inteligente o no, ya que el servicio puede realizarse mediante la app BCR Móvil o por SMS.

María Briones, Contraloría de Servicios BCR

