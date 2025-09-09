Cartas

Adulto mayor lamenta no poder seguir haciendo sus retiros de dinero con un cajero físico

Obligado a utilizar un cajero automático, pregunta por qué en el banco de siempre se le niega el servicio de retirar los fondos de su pensión

Por Redacción de La Nación

Vivo en Santo Domingo de Heredia. Soy adulto mayor y pensionado de la CCSS, institución que cada mes me deposita mi dinero en el Banco de Costa Rica. Yo lo retiro semana a semana, de acuerdo con mis necesidades.








