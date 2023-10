Adulta mayor decepcionada

Mi voto de censura para la diputada Pilar Cisneros, por su manifiesto acto de irresponsabilidad, al oponerse a la aprobación de una partida tan urgente y necesaria para combatir el crimen organizado. Pareciera que su respeto a la vida humana está muy por debajo de sus aspiraciones políticas.

Yo, como mujer de más de ochenta años, chapada a la antigua, con mis principios y valores bien cimentados, y que durante décadas fui su admiradora en el ámbito periodístico, hoy me siento desencantada de su actuar como ser humano y como política, no me queda más que rememorar con tristeza un verso del hermoso libro Martín Fierro: “Muchas cosas en la vida / se nos pueden extraviar / pero si la vergüenza se pierde / ¡jamás se vuelve a encontrar!”.

Miriam Salazar Calvo, San Pablo de Heredia

Apoyo a la Asamblea

Estoy totalmente de acuerdo con don Mario Valverde Montoya (”Cartas”, 20/10/2023), y a la vez quiero felicitar a los diputados que aprobaron una partida para combatir el crimen organizado, con excepción de la fracción oficialista y del ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y del propio presidente, Rodrigo Chaves, que consideran innecesario y casi pueril invertir para combatir la inseguridad.

¡Claro, como ellos no la padecen! Como dice don Mario, ¿qué están esperando, que ataquen un pueblo entero, un centro comercial, una iglesia? Reitero mi voto de apoyo a los diputados que demostraron madurez política, pero sobre todo consciencia y humildad, precisamente de lo que carece el gobierno.

Yamileth Chaverri Salazar, San Pablo de Heredia

Becas universitarias

En una nota en La Teja, sobre los estudiantes más distinguidos de la UNA, Ian Machado Valladares, de la región Chorotega, narra los difíciles momentos económicos que pasa para terminar sus estudios universitarios, hasta no comer y abandonarlos durante un período. Conozco jóvenes en la sede de Nicoya y otros lugares que narran la misma situación. Me pregunto dónde están los millones de colones que dicen invertir las universidades en becas y comedores estudiantiles cuando defienden su presupuesto.

German Alfaro Murillo, Nicoya

Dinero de póliza de vida

Durante varios meses, hemos requerido información a Coopeservidores sobre el avance de la solicitud del pago de la póliza de vida de mi hermana fallecida.

Hemos acudido a la sucursal de plaza González Víquez, se ha escrito al correo de su corredora de seguros y nadie brinda la información. Ni siquiera la Contraloría de Servicios se ha dignado atendernos, con el agravante de que toda consulta debe hacerse por correo electrónico, dado que no atienden por teléfono.

José F. Bonilla Ureña, Curridabat

Carretera peligrosa

Es increíble el pésimo estado y lo peligroso que es transitar por la ruta 1, en el tramo Barranca-Limonal. La carretera está abandonada, carece de señalización y demarcación. Desde que la construcción se detuvo, imagino que no se ha invertido ni un colón en ella. Donde no hubo intervención está mejor.

El espaldón no existe, se recortó la calle desde la orilla y hay una grada durante varios kilómetros, con unos pocos tubos plásticos envueltos en papel reflectante que delinean el borde.

Con la gran cantidad de tránsito pesado y la escasa visibilidad, principalmente en la noche, manejar se convierte en un riesgo para los conductores. Es irresponsabilidad del MOPT y el gobierno.

Jorge Gutiérrez Cruz, Alajuela

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

