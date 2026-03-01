Cartas

¿Adónde les pagan ¢16 millones a los médicos especialistas?

Lector le solicita a diputada que así lo afirmó que detalle el lugar de trabajo donde se percibe ese jugoso salario

Por Redacción de La Nación

Escuché a una diputada decir que una médica especialista que estaba en la barra de la Asamblea ganaba ¢9 millones por medio tiempo de trabajo y que su esposo, especialista también, gana ¢16 millones por tiempo completo. Yo soy médico pensionado y quisiera preguntarle a la diputada, ahora que hay escasez de especialistas, dónde es que pagan eso, para pedir mi reingreso a la Caja.








