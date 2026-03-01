¿Adónde les pagan ¢16 millones a los médicos especialistas?

Escuché a una diputada decir que una médica especialista que estaba en la barra de la Asamblea ganaba ¢9 millones por medio tiempo de trabajo y que su esposo, especialista también, gana ¢16 millones por tiempo completo. Yo soy médico pensionado y quisiera preguntarle a la diputada, ahora que hay escasez de especialistas, dónde es que pagan eso, para pedir mi reingreso a la Caja.

Jorge Acuña Calvo, San Francisco de Dos Ríos

Posible solución ante polémico ROP

El Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) se compone de un 4,25% del salario bruto del trabajador (3,25% lo aporta el patrono y 1%, el trabajador). Existe gran polémica en estos días sobre si se entrega o no el ROP completo a los pensionados. Algunas propuestas están técnicamente bien fundamentadas; otras son de índole político-populista. Un retiro completo del ROP por parte de los pensionados de 2021 a 2030 va en detrimento de los contribuyentes que no se pensionan en ese periodo, pues se verán afectados sus rendimientos; pero hay pensionados que requieren ese dinero extra. Quedar bien con todos los sectores no parece viable, por lo que una propuesta intermedia, que no afectaría grandemente el sistema financiero-económico del país ni a los actuales contribuyentes en sus futuros rendimientos sería entregar el 23,53% (el 1% aportado por el trabajador) en un solo pago al momento de pensionarse, y el restante 76,47 % (aportado por patrono) de conformidad con la modalidad elegida por el trabajador (renta vitalicia, permanente, etc.)

Fernando E. Feoli A., Moravia

