Adiós a las prometidas obras de infraestructura vial

Con indignación, leo la noticia de que gran parte de los proyectos de infraestructura vial prometida y promocionada con bombos y platillos por el gobierno de Rodrigo Chaves, olímpicamente se trasladan a la próxima administración. Cualquiera diría que hubo falta de “voluntad política”. ¡Por Dios!, a un político no se le elige para que se digne tener o no voluntad. Se le elige para exigirle cumplir los proyectos prometidos a sus electores. Esta situación seguirá siendo un lastre inmanejable, mientras las instituciones sigan en manos de “mañosos” mandos medios y “jerarcas” más interesados en otros asuntos que en resolver los graves y urgentes problemas de nuestro desprotegido país.

Julio Vindas Rodríguez, San Pablo de Heredia

Datos personales

Tributación ha exigido a las operadoras telefónicas la entrega de datos personales de sus clientes. Son datos han sido suministrados a las operadoras con el único propósito de contar con los servicios al amparo de un convenio entre las partes. Ni los términos del convenio ni la prestación de los servicios implican una autorización para que las compañías otorguen acceso o transfieran tales datos a otras entidades, sean estas públicas o privadas. En este contexto, la Sala Constitucional considera el “derecho de autodeterminación informativa” como una extensión del “derecho a la intimidad”. Así, es el ciudadano, y nadie más, quien decide cuándo, dónde y bajo qué circunstancias permite que alguien tenga contacto con sus datos personales. En consecuencia, las operadoras telefónicas no están autorizadas para otorgar a terceros el acceso a los datos, menos si se trata de darles un destino diferente para el cual fueron suministrados.

Jorge Herrera Fernández, Alajuela

Parquímetros 24/7

Deseo hacer una denuncia contra el alcalde de la Municipalidad de San José, en relación con la decisión tomada de poner al cobro las tarifas de los parquímetros las 24 horas del día. Es un abuso, ya que ni siquiera la Municipalidad cuenta con la cantidad de oficiales para vigilar los vehículos y motocicletas en caso de hurto o robo.

Minor Flores Granados, San Sebastián

Mal por Scotiabank

La solicitud de devolución por un seguro pagado en exceso en Scotiabank ha sido un proceso complicado, incluso después de 16 días desde que realicé la solicitud de forma presencial en una sucursal. Luego de mi visita, me dijeron que debía firmar una nueva solicitud debido a un error en la primera, y ahora me comunican que el banco no acepta la firma digital del documento (a pesar de ser un medio oficialmente válido), por lo que debo firmarlo de manera manual. En plena era tecnológica, estas medidas retrógradas y menos seguras solo incrementan el tiempo de espera para el cliente final.

Pablo Vargas Villarreal, San Antonio de Coronado

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.