Acciones ante femicidios

Es alarmante y preocupante el aumento de femicidios. Reiteramos nuestro pesar para las personas familiares y amigas de las víctimas, así como nuestro compromiso por asegurarnos de que sus muertes sean investigadas y sancionadas con justicia y prontitud. En el Poder Judicial, se reciben, en promedio, 145 solicitudes de medidas de protección diarias; la mayoría han sido otorgadas y han servido para salvar vidas y ayudar a quienes se encuentran en medio de círculos de violencia doméstica. Desde la Jurisdicción de Violencia Doméstica, se trabaja en el fortalecimiento de los Comités locales para la atención inmediata y el seguimiento de casos de alto riesgo por violencia contra las mujeres (CLAIS). Además, se están visitando los despachos para revisar procedimientos y recursos que permitan implementar mejor articulación, sobre todo entre los Juzgados y Fuerza Pública. Igualmente, se trabaja en estrategias para un mejor abordaje y apoyo psicológico interinstitucional a las víctimas, con especial atención a ciertos grupos etarios y contextos. Reconocemos que siempre habrá oportunidades de mejora, las cuales asumimos con humildad y responsabilidad.

Shirley González Quirós, gestora de Violencia Doméstica del Poder Judicial

Llamadas continuas

Desde octubre pasado, he estado recibiendo llamadas frecuentes de representantes de Scotiabank al menos dos veces por semana, e incluso varias veces en un solo día, para recordarme la fecha de pago de mi tarjeta de crédito. Destaco que esta tarjeta se paga antes o en la fecha límite. Las llamadas también las hacen a mi hogar, donde dicen tener “urgencia por localizarme por motivos importantes”, pero al final son para recordarme el monto y la fecha de pago.

El 8 de febrero, solicité un estudio a raíz de que realicé cuatro pagos Sinpe en un mes, pero, aun así, el próximo pago de contado calculado era alto. Sin embargo, me fue negado en ventanilla de la sucursal de Goicoechea con el argumento que no se hacen tales estudios y, ante mi insistencia, solo se me envió un correo donde indican el monto pendiente en dólares. Además, se me pidió expresamente que no realice más pagos vía Sinpe por “no ser confiable” y se me dijo que únicamente aceptan pagos en ventanilla. Además, se me recomendó evitar el uso de la tarjeta por completo.

Laura González Picado, Goicoechea

La Sabana es del Icoder

En esta sección, doña Marjorie González acusa al exalcalde Johnny Araya por el lamentable estado en que se encuentra el lago de La Sabana, que está seco y descuidado. Con todo respeto, le aclaro que La Sabana es uno de los siete parques recreativos que administra el Instituto Costarricense del Deporte y Recreación (Icoder) y la Municipalidad de San José no tiene responsabilidad alguna sobre el cuidado y mantenimiento de nuestro parque más querido. Hace un par de años estuve investigando en el Icoder qué habría qué hacer para revivir el lago, para iniciar una campaña entre varias instituciones, pero los números son muy altos. Antes de escribir y acusar, hay que investigar.

Rogelio Benavides, Sabana Sur

Beneficiarios

Cuando se hace un depósito de dinero a plazo en el banco, existe la posibilidad de designar beneficiario ante un eventual fallecimiento. ¿Cuál sería el trámite si el beneficiario designado muere? En otras entidades públicas que manejan recursos de personas, igualmente solicitan designar beneficiarios y algunas piden, además, nombrar a personas adicionales por si perece el beneficiario titular. Conviene que esto sea manejado con claridad para generar mayor confianza.

Jaime Morera Monge, Alajuela

Don Rodolfo

Quienes tuvimos la oportunidad de conocer a don Rodolfo Jiménez Borbón siempre sentimos en él a una persona respetuosa y con un gran don de gentes. Su trato era amable con todas las personas, sin importar su estrato social; fue incansable en la búsqueda de soluciones en todos los negocios en que estaba involucrado. En la provincia de Guanacaste, dejó un gran aporte para lo que es hoy el desarrollo hotelero e inmobiliario que ha generado el turismo. Lo recordaremos siempre.

Bernardino Rojas S., Liberia, Guanacaste

Cartas por WhatsApp

