Accidente, taller, INS y largos 40 días sin respuesta

El pasado 21 de agosto sufrí un accidente de tránsito mientras conducía el vehículo de mi hija. Acudí a un taller autorizado por el INS para gestionar la reparación y, luego de evaluar los daños, el 3 de setiembre el taller solicitó a la institución la autorización para adquirir los repuestos necesarios, detallando cada pieza y su valor.

Desde entonces, han pasado cerca de 40 días sin que el INS haya dado respuesta. Esta demora me ha generado inconvenientes e incertidumbre, ya que desconozco cuánto más tendré que esperar para disponer nuevamente del vehículo.

Solicito una pronta solución, pues el trámite se ha extendido en exceso, incluso antes de iniciar el pedido de las partes requeridas. Además, algunos de esos repuestos no están disponibles en el inventario nacional de la agencia, lo que hace aún más urgente que se autorice su adquisición cuanto antes.

Álvaro Muñoz Fonseca, San Vicente de Moravia

TSE y voto en el exterior

Con particular alegría, recibí la noticia de que podía cambiar el domicilio electoral en línea, una excelente posibilidad para quienes viven fuera de Costa Rica, dado que trasladarse a la embajada más cercana puede implicar horas de desplazamiento.

Lamentablemente, el proceso tiene serias deficiencias de información; por ejemplo, ¿sabe usted cómo tomar una foto de sus huellas dactilares (no se sabe cuáles, porque la página no indica de cuál dedo) “con una profundidad de 8 bits y una calidad de 500 dpi”? Al menos, yo no lo sé y, al parecer, los funcionarios del TSE que me atendieron por teléfono tampoco, dado que terminaron cortando la llamada.

Del correo electrónico que escribí con preguntas similares sigo esperando respuesta (tal vez, para el siguiente proceso electoral la tenga). Mi persistencia y las herramientas tecnológicas de las que disponemos hicieron que, horas más tarde, pudiera presentar los documentos requeridos, pero las instituciones públicas deben pensar en el usuario final, no en su ombligo de procesos institucionales.

El TSE es un organismo electoral excepcional, mundialmente reconocido y que cuenta con el respaldo de la ciudadanía –amén de los gazapos vociferantes del oficialismo–. Pero en este particular, tiene importantes oportunidades de mejora.

Luis Paulino López Fernández, costarricense radicado en el exterior

Como el camaleón

Un determinado partido político designa a uno de sus fervientes partidarios como candidato para la elección de alcalde de su cantón; el partido le da todo su apoyo e insta a que los electores voten por él.

Conseguido el triunfo (no por los méritos del nuevo alcalde, sino por el apoyo de los militantes de su partido), sería de esperar que mostrara toda su gratitud con el partido y con los votantes. Lo esperable de él es que honre su puesto de forma ejemplarizante, laboriosa, honesta y leal, buscando siempre lo mejor para su cantón.

Pero, luego, su decisión de declararse afín a otro partido político refleja que sus intereses personales están muy por encima de todo agradecimiento y lealtad a quienes lo apoyaron.

Sería aceptable que un funcionario cambie sus preferencias políticas, siempre y cuando también renuncie al cargo al que fue nombrado por quienes creyeron en él.

Esta maniobra política le puede salir muy costosa. ¿Quiénes lo reelegirían conociendo su inestabilidad política, su deslealtad, sus pocos principios morales y su manera de ser, como el camaleón, que cambia de colores según la ocasión?

Jeni Jesús Villalobos Yanarella, Heredia

Pedido de rejilla

Solicito al alcalde de Curridabat poner una rejilla en la salida de cuneta que está al frente del condominio Monte Real, en Sánchez de Curridabat. Ahí estacionan una buseta y vehículos de los papás que recogen a sus hijos en la Escuela José Ángel Vieto. No vaya a ser que, por estas lluvias, ocurra un accidente como el muy lamentable hace poco en Goicoechea.

German Hernández Córdoba, Curridabat

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.