Cartas

Accidente, taller, INS y largos 40 días sin respuesta

Acudí a un taller autorizado por el INS y, desde el 3 de setiembre, este pidió autorización a la aseguradora para adquirir los repuestos necesarios, pero solo ha habido silencio

Por Redacción de La Nación

El pasado 21 de agosto sufrí un accidente de tránsito mientras conducía el vehículo de mi hija. Acudí a un taller autorizado por el INS para gestionar la reparación y, luego de evaluar los daños, el 3 de setiembre el taller solicitó a la institución la autorización para adquirir los repuestos necesarios, detallando cada pieza y su valor.








