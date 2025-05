¿Acaso dijo: ‘Si saben votar, no voten por mí’?

Los costarricenses debemos ser más autocríticos a la hora de dar el voto en las próximas elecciones presidenciales. Tenemos que analizar a cada uno de los candidatos, su pasado, sus logros y experiencias, como también sus errores. Hay que tomar en cuenta si tienen mucho tiempo de no vivir en el país, para que no vengan a vendernos humo sin conocer la realidad nacional, y que no pongan excusas cuando no cumplen con sus promesas de campaña. Tenemos que aprender de los errores del pasado. Hoy estamos pidiendo auxilio ante la inseguridad que enfrenta el país, y el señor presidente diciendo: “Si saben contar, no cuenten conmigo”. Pero cuando estaba en campaña, no decía: “Si saben votar, no voten por mí”.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌