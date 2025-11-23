Cartas

¿A quién le reclamo por el hueco que me dañó un compensador?

Sumando la compra del repuesto que quedó en mal estado, el marchamo me salió por las nubes. Qué ironía: yo cumplo la ley, ¿pero quién responde por los cráteres de nuestras calles?

Por Redacción de La Nación

Qué vergüenza y qué frustración que ningún gobierno se preocupe por los cráteres que hay en las calles de San José. Caí con mi vehículo en un gran hueco en Hatillo, y resultó que el compensador trasero quedó en mal estado. ¿A quién reclamar? Ya pronto debo pagar el marchamo y, sumándole la compra del compensador, ascendió a más de un millón de colones. Qué ironía para un ciudadano: más gastos, aun cumpliendo la ley.








