¿A quién le reclamo por el hueco que me dañó un compensador?

Qué vergüenza y qué frustración que ningún gobierno se preocupe por los cráteres que hay en las calles de San José. Caí con mi vehículo en un gran hueco en Hatillo, y resultó que el compensador trasero quedó en mal estado. ¿A quién reclamar? Ya pronto debo pagar el marchamo y, sumándole la compra del compensador, ascendió a más de un millón de colones. Qué ironía para un ciudadano: más gastos, aun cumpliendo la ley.

Luis Manuel Canelo López, Escazú

Semáforos intermitentes

A los señores de MOPT, quiero consultarles por qué en el trayecto de Circunvalación que pasa por Uruca, Tibás y Calle Blancos hay varios semáforos intermitentes que llevan mucho tiempo así. No solo confunden a los conductores y provocan presas, sino que pueden ocasionar accidentes.

Carlos Umaña Araya, Calle Blancos

Sobre los cerdos

Se pueden tener diferencias con los candidatos y partidos políticos en la presente contienda electoral; se les pueden criticar las ideas, pero no tratarlos mal. Se puede estar en total desacuerdo con las propuestas de los candidatos y de sus partidos, pero no tratarlos de “cerdos”.

Es posible que la candidata del Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández Delgado, no conozca algunas de las virtudes de los cerdos. Son muy “avispados”; incluso, como mascotas, destacan por su inteligencia, cariño y limpieza. Se embarrialan para limpiar la piel, evitar los mosquitos y sobrellevar el clima; es una cuestión de salud.

Me imagino que la candidata nunca se embarrialó jugando con otros niños en los charcos. Se desarrollan mejores defensas en contacto con esa “suciedad” llamado barro. El barro es vida, es tierra, es parte de la madre naturaleza.

Y de vuelta a los cerdos, por sus similitudes con el ser humano en piel, sangre, órganos y retina, estos ayudan a la ciencia médica. Corazones de cerdos se han usado en trasplantes a personas. En la ciencia forense, los cerdos sirven para estudiar crímenes.

No sé si la candidata es vegetariana, pero si es carnívora, espero que se coma con respeto los gallitos de cerdo. Y a sus seguidores, los llamo a ser más comedidos y respetuosos: decirles “cerdos” a los otros candidatos no lleva a ninguna parte.

Félix Barboza Retana, Goicoechea

