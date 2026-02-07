Cartas

¿A partir de qué temperatura se puede hablar de ‘un día frío’?

Parece que muchas veces los medios usan el adjetivo frío para referirse a vientos fuertes y no a temperaturas realmente bajas

Por Redacción de La Nación

A finales de enero, leí una noticia que decía que el día siguiente estaría “muy frío y ventoso”. Sin embargo, fue un día más bien caliente, aunque en lo del viento sí tuvieron razón. Que alguien me explique qué es lo que se entiende acá en Costa Rica por “frío”. Parece que muchas veces usamos esa palabra para referirnos al mero viento y no a las temperaturas que descienden de los 18 °C.








