¿A partir de qué temperatura se puede hablar de ‘un día frío’?

A finales de enero, leí una noticia que decía que el día siguiente estaría “muy frío y ventoso”. Sin embargo, fue un día más bien caliente, aunque en lo del viento sí tuvieron razón. Que alguien me explique qué es lo que se entiende acá en Costa Rica por “frío”. Parece que muchas veces usamos esa palabra para referirnos al mero viento y no a las temperaturas que descienden de los 18 °C.

Por este tipo de noticias, es que uno recurre al Instituto Meteorológico Nacional (IMN) para obtener más detalles. Sin embargo, ahí no hay manera de que le atiendan a uno el teléfono. Creo que ahora hasta cierran la atención telefónica los fines de semana.

Soy una persona autista y, por mi condición, tengo dificultad para regular la temperatura corporal, de modo que la información que divulgan los medios sobre el estado del tiempo me resulta muy relevante. Agradezco que sea precisa.

Rodnny Hayden Cordero, Mata Redonda

Mis conclusiones tras la elección

El pueblo habló en las urnas, y en nuestra democracia, eso se respeta. Los candidatos que no obtuvieron ningún diputado no tendrán auxilio económico del TSE. El pueblo dijo, con sus votos, que no los quiere en la Presidencia ni en la Asamblea Legislativa, y sería bueno que lo hayan entendido, para que en la próxima campaña electoral no pretendan volver a postularse.

En cuanto a Liberación Nacional, debería mantener para la próxima campaña a don Álvaro Ramos, quien logró podar ese árbol verde y blanco. Sin embargo, muy respetuosamente, yo les sugiero contratar a un podador de árboles de hueso colorado, para que termine de podar las estructuras que, en esta oportunidad, le hicieron daño a su imagen y la del partido.

Carlos Jenkins Alfaro, Heredia

A la presidenta electa

Felicitaciones a la nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, escogida por la mayoría en las urnas. Esperemos que estos cuatro años transcurran sin obstáculos de diputados politiqueros y que pueda el gobierno redoblar su buen trabajo. Que Dios la ilumine. La mayoría del pueblo de a pie está contento.

Jorge Bernal Villalta Mora, San Francisco de Dos Ríos

Nunca darnos por vencidos

A comienzos de 1962, un 11 de febrero, una desconocida banda musical compuesta por dos guitarras, un bajo y una batería, grabó en Londres su primer disco. Los jóvenes contaban los días y las horas, mientras esperaban el veredicto.

Por fin, recibieron una respuesta que decía: “No nos gusta su sonido”. Y sentenciaba: “Las bandas de guitarras están desapareciendo”.

Los Beatles no se suicidaron. Creyeron en ellos mismos y el resto de la historia todos la sabemos.

Gustavo Halsband Leverato, San José

