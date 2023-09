A operado de la próstata le cambiaron la cita tres veces

El 19 de mayo fui operado de la próstata y un mes después debía ir a control posoperatorio, pero antes tuve serios problemas para orinar. Sorprendentemente, reprogramaron la cita para el 13 de setiembre. Debido a la gravedad de mi dolencia, el 18 de julio solicité a la jefatura de la Sección de Cirugía considerar la posibilidad de adelantarla. El 8 de agosto recibí la respuesta, me informaron de que debía esperar a ser examinado por un especialista en urología y que si presentaba molestias debía ir a Emergencias. No solo eso: la cita del 13 de setiembre la trasladaron para el 14 de febrero del 2024, o sea, el médico quiere ver el resultado de la operación casi un año después. Estoy disgustado por la forma en que el Hospital Max Peralta de Cartago atiende un caso como el que expongo. No sería raro que en febrero me llamen para aplazar la revisión.

