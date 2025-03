A la venta en plena calle

Primero que todo, debo aclarar que no estoy en contra de las ventas ambulantes. Por el contrario; me agrada ver a personas honestas ganarse su sustento diario.

Sin embargo, un día de estos pasé cerca del edificio central de Correos de Costa Rica y cuál fue mi sorpresa al observar los objetos que comerciaba uno de estos vendedores ambulantes.

No eran frutas, verduras, lotería, chances ni líneas telefónicas. Eran macanas, pasamontañas, guantes, gorros, gorras y algo parecido a cintas plásticas, en fin, objetos que normalmente son encontrados por los agentes de la seguridad cuando requisan a personas sospechosas de algún delito.

No entiendo cómo este tipo de objetos se hallan a la venta en plena vía pública, pues definitivamente no eran juguetes.

Carmen Castro Salazar, González Víquez, San José

Clara discriminación

Al llegar a los 70 años o más –en mi caso, por Coopenae o la aseguradora que contrataron–, me encontré con un aumento considerable en la póliza, cercano a los ¢40.000 o más por mes. La explicación que me dieron es que el riesgo es mayor y nada puede hacer uno. Bueno, sí: puede renunciar. Y creo que, por eso, muchos hemos quedado al descubierto. A pesar de la sentencia de la Sala IV, el INS o las aseguradoras son más poderosas a la hora de judicializar el caso. A veces pienso que la solución son las pólizas colectivas. Pero, por el momento, es claro que se da discriminación. En las edades en que más dinero se necesita para la atención en salud, hay que sacar más plata, y no para su disfrute, sino para dejarles a otros los beneficios.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Salarios de alcaldes

Un aplauso a la iniciativa del diputado Alvarado Bogantes: un proyecto de ley que busca reformar el Código Municipal para que las remuneraciones de los alcaldes se calculen en dos partes: una base universal, más un rubro de acuerdo con el tamaño del presupuesto. Al resultado se le sumaría el pago por prohibición para los alcaldes que sean profesionales. Las comparaciones son odiosas, pero hoy no existe proporción entre los salarios de los alcaldes de Talamanca o Matina, de ¢5,7 millones al mes, con presupuestos de ¢5.760 millones y ¢7.160 millones en esas municipalidades, versus el mismo salario del alcalde de San José, pero administrando un presupuesto municipal de ¢90.000 millones. Ojalá prime la proporcionalidad para que los alcaldes de los 84 cantones del país vean cómo sus impuestos se invierten en el desarrollo de sus comunidades y no en salarios desproporcionados.

William Murillo Montero, La Asunción de Belén

Autoridad, no poder

Estamos a las puertas de una nueva campaña presidencial de la que se espera que emerja un nuevo líder digno de credibilidad. Y es que el verdadero liderazgo tiene que ver directamente con la autoridad, no con el poder. La autoridad no se compra ni se aprende en ninguna universidad, y no se obtiene ni con 10.000 títulos universitarios, la autoridad es espontánea y nace con quien la posee; la autoridad no despotrica, es diáfana, es humilde, es noble, y no busca sus propios intereses, sino el bienestar común.

La autoridad, en su sabiduría, guía. El poder, con su imbecilidad, impone. El poder cualquier papanatas lo ostenta; la autoridad nace luminosa e igualitaria en quien tiene el privilegio de merecerla.

Julio Vindas Rodríguez, San Pablo de Heredia

Una mala compra

En marzo del año pasado adquirí un vehículo nuevo Nissan Qashqai 2024. Durante el primer año, el carro debió ser llevado a la agencia Nissan en grúa, pues se quedó varado en tres ocasiones y aún hoy está en el taller, en reparación bajo garantía. Señores de Nissan, ya es demasiado el tiempo y han sido muchos los eventos. Cumplan con la garantía legal en lo que corresponde para un carro nuevo. Estoy a la espera de una solución satisfactoria.

José Carlos Zamora Arce, San Diego de La Unión

