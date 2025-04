A excepción de unas pocas cuadras, en Montes de Oca reina el caos vial

Montes de Oca es un cantón de muchos distritos de forma irregular, con aceras y calles angostas. Lo más cuadrado está en San Pedro, y ahí es el único lugar donde opera el control del tránsito con patrullas. De esas pocas calles (la Amargura, UCR y plaza Roosevelt) sale el 99 de los partes. Solo ahí se mueven las patrullas. En el resto de los distritos, reina el caos vial: parquean donde mejor puedan: en curvas o en zonas con líneas amarillas a ambos lados. No hay un solo inspector municipal a la entrada de clases o salidas de escuelas, colegios, Ebáis. Es como si los impuestos que pagáramos solo se usaran en el distrito Central, como si toda la vida municipal vial ocurriera únicamente en tres o cuatro cuadras.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Decisión equivocada

La semana pasada, un banco público que no es el Banco Nacional anunció que el Sinpe móvil solo se podrá hacer desde el celular y no desde una computadora. La excusa es que muy pocos hacen Sinpes por medio de la computadora. Espero que el Banco Nacional no cometa el mismo error que este banco, porque creo que es una decisión equivocada. En las empresas, sí se hacen muchos Sinpe móvil por medio de la computadora.

Clever Antonio Calderón Rojas, La Uruca

Todo mal

Mi renovación de plástico y cambio de tarjeta con el BAC demuestra cómo el procedimiento carcome a la entidad. Todo mal desde el principio. Información desactualizada y colaboradores sin idea de marca Centurión. Omisiones, errores, compromisos de palabra (sin cumplir) culminaron con una situación vergonzosa en el extranjero. Y tres semanas después de una solicitud, siguen dando “palos de ciego”. Al llamar, ofrecen “ayudarme” en lugar de resolver, gestionar, corregir. La línea preferencial parece ser solo un nombre. Es como si a nadie le importara dar el servicio que en teoría ofrecen. Las disculpas reiterativas casi son ofensivas cuando no dan solución a un proceso básico.

Luis A. Ramírez Jiménez, Santa Ana

Liberty, ¡resuelva!

Al aproximarse el vencimiento de mi plan pospago de Liberty, hice el trámite conocido como renovación anticipada, adelantando dos mensualidades del plan para poder obtener un nuevo paquete. El día que me citaron para retirar mi nuevo teléfono, al abrir la caja observé que no era el solicitado previamente. Por eso, desistí de hacer la renovación. Para mi sorpresa, el 12 de abril recibo una factura cobrándome el nuevo plan, aunque el teléfono nunca fue entregado. He intentado por todos los medios que se resuelva este problema; se han abierto cuatro casos y no hay respuesta por parte de Liberty. Mi temor es que la factura vence el 1.° de mayo y, al no pagarla, que vayan a cortar el servicio. Señores de Liberty, necesito me resuelvan. No es la forma correcta de tratar a un cliente de años.

Giovanni Feoli, Pinares de Curridabat

