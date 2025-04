8 meses de viacrucis y la secadora adquirida en Gollo Golfito no seca

El 9 de julio de 2024, compramos una secadora de ropa en Gollo Golfito, con la confianza de estar adquiriendo un producto funcional. Sin embargo, la compra se volvió un calvario de ocho meses sin solución. Tan solo ocho días después de adquirido, el aparato presentó fallas evidentes: la ropa no se seca ni siquiera después de dos horas de funcionamiento. Reclamamos y el 19 de julio acudió a revisarla un técnico que, sin siquiera saber cómo se abría el equipo, afirmó que “todo estaba bien”. Debimos insistir para demostrarle que la secadora no cumplía su función.

Desde entonces, hemos sido sometidos a un viacrucis de llamadas, promesas incumplidas y visitas técnicas ineficaces. En cinco meses, Gollo nos ha enviado técnicos en seis ocasiones, sin que hasta el momento nos den una solución. ¿Cuánto más debe esperar un cliente para recibir la atención que merece? Desde el primer día solicitamos el reembolso o el cambio del producto, pero a la fecha seguimos con una secadora inoperante y sin respuesta por parte de la empresa.

Catarina Chaves Alfaro, San Juan de Tibás

Muebles no entregados

Desde diciembre del 2024 cancelé ¢125.000 a mueblería Elizabeth, en Cartago, por unos sillones que enviamos a fabricar. Se nos dijo que el tiempo máximo de entrega era de un mes, pero llegó el 1.° de abril y seguimos sin que nos entreguen los sillones; solo nos dieron mil excusas. Tampoco he recuperado el dinero y empiezo a sentir que prácticamente me lo robaron.

Michael Pérez Sánchez, Granadilla

Cobro abusivo

Deseo hacer pública una situación de negligencia por parte del Banco Davivienda, que da un servicio ineficiente en la tramitación de solicitudes en revaloración de los seguros vehiculares.

Desde hace seis meses, he estado gestionando con dicha entidad bancaria la revalorización del seguro de mi vehículo, el cual se adquirió desde el 2022 y no ha variado el costo del seguro, procedimiento que, según sus propias políticas, debería ser atendido en tiempos razonables. A pesar de mis constantes intentos de comunicación, el banco ha demostrado negligencia y falta de compromiso en la resolución de este caso. Durante este tiempo, he recibido respuestas evasivas y excusas genéricas que no contribuyen a la solución del problema.

Édgar A. Cabezas Morales, Pavas

Aeropost y TEMU

Deseo manifestar mi malestar con la empresa Aeropost S. A. debido a una compra que hice en la aplicación de TEMU desde el 21 de febrero del 2025 y, a la fecha, no me ha llegado el paquete con tres compras que realicé ese día. Entre las dos empresas se tiran la bola y, aparte de pedir disculpas por la tardanza, ninguna da razón de cuándo me van a entregar la mercadería. Ahora lo único que quiero es que me reembolsen el dinero y probablemente no vuelva a comprar nada por medio de esa aplicación.

Luis Ordóñez Calvo, Heredia

Golpe a mi carro

Recientemente, la aguja del peaje en San Rafael de Escazú golpeó mi carro. Con un alegato ilógico e irracional, la empresa Global Vía no quiso responsabilizarse. De forma desagradable, no solo desestimaron mi solicitud de comunicarme con el responsable del proceso, sino que también decidieron, unilateralmente, cerrarlo. Claramente, se están aprovechando del hecho de que nadie va a invertir varios millones de colones en abogados para reparar un golpe de varios cientos de miles. ¿Será momento de organizar a la sociedad en contra de esta empresa?

Erick M. Brenes Mata, Pavas

