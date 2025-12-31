Cartas

74 años de San Vito, una historia que nació en Italia

No se imaginaron los colonos que les esperaba una zona selvática y montañosa con perennes lluvias y barreales

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación

Durante la Segunda Guerra Mundial, Italia atravesaba una crítica situación. Cuando en 1922 Benito Mussolini llegó al poder, procedió a violentar las instituciones democráticas para instaurar un despiadado régimen dictatorial. Su mesiánica ambición metió al país, en 1941, en una guerra sin sentido que lo dejó en la ruina y la pobreza. Don Vito Sansonetti y su padre Luigi, altos oficiales de la marina italiana, constituyeron en Italia una sociedad con miras en fundar una colonia agrícola en Costa Rica y ofrecer a familias italianas, en situación de pobreza, la posibilidad de mejores condiciones de vida.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CartasCartas a la columnaCartas de los lectores

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.