74 años de San Vito, una historia que nació en Italia

Durante la Segunda Guerra Mundial, Italia atravesaba una crítica situación. Cuando en 1922 Benito Mussolini llegó al poder, procedió a violentar las instituciones democráticas para instaurar un despiadado régimen dictatorial. Su mesiánica ambición metió al país, en 1941, en una guerra sin sentido que lo dejó en la ruina y la pobreza. Don Vito Sansonetti y su padre Luigi, altos oficiales de la marina italiana, constituyeron en Italia una sociedad con miras en fundar una colonia agrícola en Costa Rica y ofrecer a familias italianas, en situación de pobreza, la posibilidad de mejores condiciones de vida.

Se firmó un contrato con el gobierno de turno que fue ratificado por decreto N.° 10 del 31 de enero de 1952, en virtud del cual se destinó un territorio virgen en la zona sur apto para el cultivo del café.

A pesar de que el gobierno se comprometió a construir la carretera de acceso, la oferta se incumplió y la carretera interamericana tomó otro rumbo. No se imaginaron los colonos que les esperaba una zona selvática y montañosa con perennes lluvias y barreales. El coraje de hombres y mujeres en esa selva verde fue titánico. Además de obras de infraestructura, construyeron con sus manos una pista de aterrizaje para salir del aislamiento y sacar el café. Sus descendientes y los habitantes de San Vito han de estar muy satisfechos de celebrar esta proeza, que no se debe pasar por alto con motivo del 74 aniversario de su creación, el próximo 31 de enero del 2026.

Carlos Jiménez Volio, Montes de Oca

Llamadas automáticas del ICE

El ICE hace llamadas automáticas a cualquier hora del día para supuestamente recordar el pago del servicio de telefonía fija. Sin embargo, yo pago puntual de forma automática. Una ironía. La llamada insistente es irracional e irrespetuosa. Por favor, que alguien trabaje en la coherencia y necesidad de esas llamadas, para que eliminen de la lista de acoso a quienes pagamos puntualmente, especialmente a quienes lo tenemos en pago automático.

Raquel Castro Musmanni, Curridabat

El sentido de la Navidad

Ya no solo Santa Claus viene a quitarle el verdadero sentido a la Navidad. Resulta que ahora también se inventaron un nuevo personaje: Elf on the shelf (Elfo en el Estante). Un supuesto duende que observa a los niños de día y viaja al Polo Norte por las noches a darle cuentas a Santa. Los padres se valen de este recurso para que sus hijos se porten mejor. Lo lamentable de esto es que la figura del Niño Dios pierde más y más protagonismo, pese a que fue su nacimiento en Belén lo que dio origen a la Navidad.

Victoria Meza A., Barrio México

