70 procesos detenidos por falta de magistrados suplentes

Claro que Laura Fernández y el chavismo no tienen en el Poder Legislativo los 38 votos para nombrar a magistrados oficialistas (como lo hacen los dictadores Ortega y Bukele), pero sí los votos para impedir que el Poder Judicial cuente con el número de magistrados que le permita actuar con libertad e independencia. De cometer tal barbaridad, estaríamos siendo testigos de un golpe de Estado sui generis, jamás pensado que pudiese suceder en la democrática Costa Rica.

Ya hay más de 70 importantes procesos detenidos en la Sala Constitucional ante la falta de magistrados suplentes, y en pocas semanas más, el caos institucional habrá de golpear fuertemente al Estado. Al querer irrespetar a los candidatos propuestos por la comisión legislativa, con el argumento caprichoso de que la Corte Plena debe enviar una lista diferente, se podría vislumbrar el reclamo de sus derechos de parte de los que se solicita sustituir.

Freddy Pacheco León, Heredia

Bloqueo de vías por choques menores

Uno de los cambios más urgentes para mejorar la movilidad es agilizar la atención de choques menores. Hoy, incluso cuando no hay heridos ni daños graves, estos incidentes generan largas presas y pérdidas de tiempo.

Dado que todos los vehículos deben contar con seguro de responsabilidad civil, podría implementarse un sistema sencillo: que los conductores elaboren un croquis del accidente en un formulario estandarizado, con la ubicación, los vehículos involucrados, sus datos personales, pólizas y aseguradoras, firmado por ambas partes y, de ser el caso, con el reconocimiento de responsabilidad.

Este documento se presentaría directamente a las aseguradoras, que resolverían entre ellas, sin necesidad de bloquear la vía.

Un mecanismo similar funciona desde hace años en varios países de la Unión Europea, con resultados eficaces en la reducción de congestionamientos por accidentes menores.

Manuel Sánchez Freire

INEC y los valores humanos

Si bien la Encuesta Continua de Hogares es muy relevante para el país, es preocupante que se dejen de lado los valores humanos.

Por medio de una circular, la institución le ha comunicado al personal de campo y a los supervisores que deben laborar el 1.° y el 8 de mayo, pero también les ha indicado que, por la relevancia del proceso, todos los feriados, con excepción del 15 de setiembre, los deberán trabajar. Es decir, laborarán el 25 de julio, 15 de agosto y 25 de diciembre.

En un país que comenta tanto sobre la pérdida de valores, es vital que las personas puedan celebrar fechas tan significativas en su hogar, con sus hijos y familia. Peor aún es que, estando en familia, en días tan especiales, lleguen encuestadores a tocar la puerta. INEC y sus autoridades están a tiempo de recapacitar, por el bien de los valores y de las personas que ahí trabajan.

Germán Guerra Vargas, San José

Inglés sin dominar el español

Ahora resulta que el Ejecutivo (no el Gobierno, que consta de tres poderes) pretende que los costarricenses aprendan inglés. Mi experiencia en etimología y lexicografía me autoriza a dar el siguiente consejo: si no se tiene una sólida base en español, nada se gana con aprender otro idioma. Y las pruebas sobran al escuchar al señor presidente Chaves en ambas lenguas.

Rigoberto Guadamuz Monge, Desamparados

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