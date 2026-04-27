Cartas

70 procesos detenidos por falta de magistrados suplentes

En pocas semanas más, el caos institucional habrá de golpear fuertemente al Estado

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Por Redacción de La Nación

Claro que Laura Fernández y el chavismo no tienen en el Poder Legislativo los 38 votos para nombrar a magistrados oficialistas (como lo hacen los dictadores Ortega y Bukele), pero sí los votos para impedir que el Poder Judicial cuente con el número de magistrados que le permita actuar con libertad e independencia. De cometer tal barbaridad, estaríamos siendo testigos de un golpe de Estado sui generis, jamás pensado que pudiese suceder en la democrática Costa Rica.








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