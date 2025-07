5G y efectos de las ondas electromagnéticas en las personas

Como ciudadano y profesional en telecomunicaciones, manifiesto mi preocupación ante la incorporación progresiva de las redes móviles 5G en el país, las cuales se suman a las actuales tecnologías 2G, 3G y 4G, sin que exista claridad sobre los efectos acumulativos de la exposición prolongada a campos electromagnéticos en los seres humanos.

Resulta inquietante que, a más de una década de promulgado el Decreto Ejecutivo N.º 36324-S, del 4 de febrero del 2011, que establece disposiciones para la protección de la salud frente a emisiones electromagnéticas, no se cuente con estudios públicos ni reportes sistemáticos que evidencien el impacto de su aplicación o el cumplimiento riguroso de los límites establecidos y verificados por el Ministerio de Salud, con apoyo de la Sutel.

La llegada de las redes 5G implica el uso de frecuencias más altas y un despliegue más denso de radiobases, lo que genera una nueva capa de exposición, aún poco estudiada en sus efectos a largo plazo en el ser humano. Diversos organismos internacionales, como la OMS y la UIT, recomiendan aplicar el principio de precaución, sobre todo en zonas sensibles, como centros educativos, hospitales y áreas residenciales densamente pobladas.

Es urgente que el país actualice su marco normativo, publique los resultados derivados de la regulación vigente y garantice procesos de consulta y monitoreo con participación ciudadana. El avance tecnológico debe ir acompañado de responsabilidad, transparencia y garantías para la salud pública.

Guillermo Rivero González, Desamparados

Drogas

Estoy completamente de acuerdo con el señor José Joaquín Chaverri Sievert. Falta demasiada información en las escuelas y los colegios diurnos y nocturnos. Los jóvenes saben muy poco o nada sobre las drogas. Habrán oído de la marihuana o la cocaína, pero nada de los analgésicos o del más común hoy día en Estados Unidos: el fentanilo. Le dicen la droga de los zombis, porque los consumidores actúan de esa forma. Es muy barata y fácil de conseguir. Urge que los niños y los adolescentes sean bombardeados con información sobre los daños, para que se enteren de las terribles consecuencias cognitivas y físicas, a veces irreversibles, que estas drogas causan.

Marjorie González, Curridabat

¿Y si soltaran a Celso?

El caso de Celso Gamboa, presuntamente involucrado en las redes del narcotráfico nacional, ha marcado un antes y un después en la administración de justicia en este país, al punto de que Costa Rica entera está a la expectativa del resultado final para que haya una pronta extradición a los Estados Unidos, o si, por el contrario, el Ministerio Público y el Tribunal Penal de San José se dejarán envolver en marañas falsas y truculentas que alargarán el proceso una eternidad. Los organismos llamados a impartir justicia tienen la última palabra, para demostrarle al pueblo costarricense que aún poseen la capacidad y la autoridad para corregir los rumbos del futuro de esta patria.

Julio Vindas Rodríguez, San Pablo de Heredia

Enfermeros cansados

Agotados están los enfermeros, tanto hombres como mujeres. Y sin atención debida a los pacientes. Faltan 1.000 enfermeros. Es una guerra a favor del soporte a los pacientes. Unos se agotan y otros se mueren en el camino. No todo es ahorrar y ahorrar desde el Ministerio de Hacienda. No es malo cuidar los cinquitos, pero no a costa de la salud y su atención. No es posible tener las arcas del Banco Central llenas de millones de dólares, con préstamos millonarios a diferentes bancos internacionales, si los hospitales se encuentran en una situación de guerra, por el agotamiento de los servidores de la salud, que ya no dan más.

Mario Valverde Montoya, Montes de Oca

Problemas con Tigo

Tras bastante tiempo de habernos ofrecido un excelente servicio, de unos cuatro meses hasta la fecha, la empresa Tigo ha empeorado, y bastante. Han sido constantes las averías en el servicio de televisión e Internet. En una ocasión, un técnico de la compañía que llegó a mi casa me comentó que la cablera estaba con las intermitencias debido a supuestos cambios que estaban haciendo a la infraestructura para mejorar el servicio, cosa que nunca ha sucedido. Lo peor de todo es que en algunas ocasiones el servicio del call center bloquea la línea para no atender a los clientes, y cuando la avería se arregla, ellos igual mandan a los técnicos a las casas, cuando ya no queda nada por hacer. El problema de cambiar de proveedor es que no ofrezca los servicios cuando el interesado vive en una zona que no corresponde a su perímetro de trabajo.

Rodnny Hayden Cordero, Mata Redonda

