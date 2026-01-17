40 diputados y adiós, democracia

Recientemente, leí en una valla publicitaria un mensaje que dice: “Esta bronca se acaba con 40 diputados”. ¿Cuál es el objetivo de esta pretensión? ¿Lograr poder absoluto en la Asamblea Legislativa para modificar la Constitución, perpetuarse en el poder, nombrar magistrados a conveniencia, y debilitar o eliminar instituciones como la Contraloría, la Fiscalía o el Tribunal Supremo de Elecciones, como ha ocurrido en otros países de la región?

El populismo es peligroso, pues confunde a la ciudadanía. Y qué ironía que fuera Pilar Cisneros una de las primeras que lo advirtiera. En el año 2020, en una entrevista brindada al periodista Randall Rivera, en el programa Matices, dijo: “Estamos creando el caldo para que venga un populista” y añadió que ella nunca incursionaría en política.

Las próximas elecciones se presentan complejas, con una oposición muy fragmentada. Por eso es crucial ir a votar, y hacerlo sin perder de vista la importancia de tener una Asamblea Legislativa equilibrada, sin grandes mayorías para ningún partido.

Abilio Gerardo Hidalgo Alfaro, San Isidro de Heredia

Oficialismo y canciones

Ignoro si es ilegal, pero sí de muy mal gusto, que el oficialismo use los himnos patrióticos y canciones tradicionales costarricenses en su propaganda. Quienes compusieron estos himnos y canciones lo que buscaban era enaltecer el patriotismo y unir a la ciudadanía en procura de la defensa de la patria, que es todo lo contrario de lo que busca el continuismo: el nacimiento solapado de una dictadura.

Gustavo Elizondo Fallas, Santa María de Dota

El valor de la caricatura

En el libro Mono-Pausia. Tratado acerca de monadas, monerías y otras disertaciones (Lara Segura & Asociados, 2024), el artista visual Fernando Zeledón Guzmán (1936-2024) confirma la potencia de la caricatura como lenguaje crítico y documento visual de la cultura política costarricense. Lejos del chiste efímero, las imágenes de Zele construyen pensamiento: el mono, el cavernícola Primitivo Piedra y el personaje sencillo de Juan Jara y su perrito Cutacha, funcionan como espejos incómodos de una modernidad que presume progreso mientras reitera viejas violencias, miedos y desigualdades.

Desde la historia del arte y los estudios visuales, el libro evidencia cómo la caricatura y el humor gráfico condensan crítica, irreverencia y pedagogía social. Zeledón trabajó la imagen como síntesis simbólica: el trazo, aparentemente simple, activa lecturas complejas sobre poder, trabajo, deterioro ambiental, tecnología y demagogia.

Mono-pausia es un libro necesario para comprender el valor cultural y sociopolítico de la caricatura en Costa Rica.

Guillermo A. Brenes Tencio, Cartago

Música y ‘discapacidad’

Ludwig van Beethoven con su saturnismo y sordera; Thomas Blind Tom Wiggins, el primer pianista afroamericano no vidente que dio un recital en la Casa Blanca, en 1860; Diane Schuur, que decía: Music is my life; Stevie Wonder, Art Tatum, Ray Charles, Lennie Tristano, Matthew Whitaker, Michel Petrucciani, entre otros, tuvieron saturnismo, cirrosis hepática, nefropatía, pancreatitis crónica, sordera, osteogenia imperfecta, retinopatía de la prematuridad, cataratas, ceguera, glaucoma, etc.

Entrecomillo la palabra “discapacidad” porque estos artistas demostraron, y lo siguen haciendo, que la vida se puede disfrutar de muchas maneras: en estos casos, a través de la enfermedad acompañada de diferentes géneros musicales.

Oliver Sacks, en su libro Musicofilia, afirma que prácticamente para todos nosotros, la música ejerce un enorme poder, lo pretendamos o no y nos consideremos o no personas especialmente “musicales”. Esta propensión a la música, esta musicofilia, surge en nuestra infancia, es manifiesta y fundamental en todas las culturas, y probablemente se remonta a nuestros comienzos como especie.

José Manuel Rojas González, Montes de Oca

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.