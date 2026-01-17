Cartas

40 diputados y adiós, democracia

¿Cuál es el objetivo de esta pretensión? ¿Lograr poder absoluto en el Congreso para modificar la Constitución, nombrar magistrados a conveniencia y perpetuarse en el poder?

Por Redacción de La Nación

Recientemente, leí en una valla publicitaria un mensaje que dice: “Esta bronca se acaba con 40 diputados”. ¿Cuál es el objetivo de esta pretensión? ¿Lograr poder absoluto en la Asamblea Legislativa para modificar la Constitución, perpetuarse en el poder, nombrar magistrados a conveniencia, y debilitar o eliminar instituciones como la Contraloría, la Fiscalía o el Tribunal Supremo de Elecciones, como ha ocurrido en otros países de la región?








