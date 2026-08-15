Opinión

Alcaldes ‘superstars’

Se trata de un particular formato en que el alcalde no solo se apropia de la narrativa del mensaje, sino que también oficia como el ‘superstar’ y gran portador de las ‘buenas noticias’

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Por Ronald Matute
Alcaldes superestrellas filmándose mientras muestran obras de sus cantones: divulgan videos en los que aparecen con cascos, picos y palas, mostrando mejoras en calles, aceras, alcantarillas, puentes, parques, salones comunales e instalaciones deportivas
Alcaldes superestrellas filmándose mientras muestran obras de sus cantones: divulgan videos en los que aparecen con cascos, picos y palas, mostrando mejoras en calles, aceras, alcantarillas, puentes, parques, salones comunales e instalaciones deportivas (Imagen generada con IA/Inteligencia artificial)







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Ronald Matute

Ronald Matute

Tiene amplia experiencia en la cobertura de temas políticos y sociales. Hasta el 2009 se desempeñó como editor de la sección de Sociedad y Servicios. Es licenciado en Periodismo por la UCR. Recibió el premio de La Nación como "Redactor del año" en 1999.

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