Este fue Lafitte Fernández: Periodista brillante, amante del café y de su pueblo Turrialba

Fernández vivía en Turrialba, su pueblo natal, tras desempeñarse como periodista en El Salvador por más de dos décadas. Foto tomada de 24.cr (Tomada de 24.cr)

Este viernes 6 de agosto falleció el periodista Lafitte Martín de Jesús Fernández Rojas, a los 67 años (1954-2021).

A lo largo de su carrera, fue reconocido como uno de los más destacados en el periodismo de investigación.

Su deceso se dio en el Hospital Calderón Guardia, donde permanecía internado tras sufrir un derrame cerebral esta misma semana.

Por muchos años laboró en La Nación, medio en el cual ganó el Premio SIP-Mergenthaler de la Sociedad Interamericana de Prensa de 1989 por su labor de investigación periodística contra el narcotráfico, en conjunto con Édgar Fonseca Monge, Tomás Zamora Ocampo, Édgar Espinoza Rodríguez y Carlos Arguedas Castro.

El originario de Turrialba dejó el país hace 27 años y se estableció en El Salvador, donde continuó ejerciendo el periodismo. Actualmente, ejercía como jefe de investigaciones del medio 24.cr y administraba la columna “Vértice”.

Su hermano, Guillermo Fernández Rojas (71 años) es otro reconocido periodista. Él hizo carrera en La Nación, donde llegó a ser jefe de Redacción y luego fue director de los medios Al Día, Siglo XXI (Guatemala) y Telenoticias, entre otros.

Así lo recuerdan sus colegas:

Fernando Fernández, de 24.cr, colega, amigo personal y “casi hermano” de Lafitte, narró a La Nación sus experiencias con el comunicador turrialbeño:

“Lo conocí en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva a principios de los 70. Nos hicimos amigos, jugábamos fútbol juntos, siempre defensa central recio, fuerte, pero nunca malintencionado.

“Trabajamos juntos en La Prensa Libre, Excélsior y Canal 13. Luego él saltó a La Nación y yo me quedé en televisión. Ahí nos separamos por algún tiempo, pero seguimos en estrecho contacto. Más que amigos, éramos casi hermanos” describió.

“Cuando regresó a Costa Rica (tras su paso por El Salvador) trabajamos en canal 7, pero poco después comencé el proyecto 24.cr, y me lo traje porque sabía lo que podía aportar. Yo resumo a Lafitte como un excelente periodista, un gran profesional, un extraordinario padre, esposo y sobre todo, un gran amigo, para mí, un hermano”.

Yanancy Noguera, que coincidió con Fernández en La Nación entre 1990 y 1999, lo recuerda como “un maestro para periodistas que hoy somos veteranos, pero en esa época comenzábamos a hacer periodismo en La Nación. Era absolutamente brillante, tenía un enorme olfato periodístico.

“Era un genio, y como genio, tenía características que para uno como periodista joven eran muy fuertes. La primera gira que me tocó hacer en La Nación, él me avisó a las seis de la noche que salía dos horas después para Golfito. Llegué a las dos de la mañana para hacer cobertura en la mañana” explicó Noguera.

Además, la ex directora de La Nación rememoró su excentricidad: “Lafitte no era un periodista para que contáramos historias, era un periodista para que denunciáramos cosas que no se estaban dando bien.

“Recuerdo que Lafitte tomaba mucho café y en esa época, cuando el lapicero era nuestro instrumento de trabajo, él tomaba el lapicero de uno y movía el café con él. Uno empezaba a escribir en una conferencia y lo que le salía era café”, recordó.

Rodolfo Martín, amigo y colega de Fernández, lo describió como “un gran amigo, siempre dispuesto a colaborar, a dar conocimiento, a asesorar. Era obsesivo con sus investigaciones. Turrialbeño mil por mil y un fiebre del fútbol.

“Hace una semana conversé con él, lo llamé para ver cómo estaba con las inundaciones en Turrialba, donde él vivía. Estaba sumamente preocupado por las construcciones en los playones del río Turrialba. Él amaba su tierra natal”, concluyó Martín.