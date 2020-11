“Pero en el caso particular de las sociedades que no desarrollan actividad lucrativa, se debe recordar que, ante la posibilidad de un incremento injustificado de patrimonio, el contribuyente puede demostrar que los recursos con los que se adquirió el bien ya pagaron impuesto, o que se trata de recursos no sujetos al pago del impuesto sobre la renta”, expresó el funcionario.