Kattia Cambronero cuestiona afirmación de Pilar Cisneros sobre cultivo de trigo en Costa Rica

La diputada independiente, Kattia Cambronero, presentó datos que contradicen la versión de Pilar Cisneros.

En la disputa con los agricultores que denuncian un abandono del gobierno a su actividad, la diputada oficialista Pilar Cisneros afirmó a un medio de comunicación recordar siembras de trigo en las faldas del volcán Irazú. No obstante, la diputada independiente Kattia Cambronero indicó que esa afirmación es incorrecta.

¿Qué dijo Pilar Cisneros?

“A ver, yo me acuerdo, porque soy mucha más vieja que usted, cuando toda la falda del Irazú se sembraba trigo. Y había grandes extensiones de trigo y se sacaba la harina para hacer el pan. ¿Quién cultiva trigo hoy?”, dijo Cisneros.

La oficialista respondió así a un periodista de Multimedios al cuestionar a los arroceros que participaron en la marcha del agro contra el Gobierno, quienes, según la diputada, deberían considerar cambiar su modelo de negocio.

Ante tal afirmación, Cambronero indicó que Costa Rica tiene 90 años de no contar con una producción intensiva y comercial de trigo.

Kattia Cambronero cuestionó lo dicho por Pilar Cisneros sobre cultivos de trigo en el volcán Irazú

Datos internacionales, a los que tuvo acceso la diputada independiente, señalan que, desde 1960, no existe registro alguno de producción costarricense de ese cereal.

Por lo tanto, según Cambronero, para que lo dicho por Cisneros fuera cierto, la oficialista tendría que haber nacido en 1880 o 1900.

De acuerdo con la hoja de vida publicada en la página web de la Asamblea Legislativa, Pilar Cisneros nació el 27 de junio de 1954.

La diputada Cambronero agregó que, si un legislador se atreve a pedirle al sector agroproductivo que transforme su actividad, debe hacerlo con información, técnica y, sobre todo, responsabilidad.

