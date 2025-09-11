Imagen de manta contra Rodrigo Chaves en Municipalidad de Cartago es un montaje

Mario Redondo negó que la manta se haya colocado en el edificio municipal.

Circula en redes sociales una imagen que muestra una manta, en la fachada del edificio de la Municipalidad de Cartago, con el mensaje “Rodrigo Chaves persona non grata”. Sin embargo, la fotografía es falsa y corresponde a un montaje.

Así lo confirmó a La Nación el alcalde de Cartago, Mario Redondo.

Además, este diario se trasladó hasta el edificio municipal para verificar la información y constató que la fachada permanece sin ningún mensaje alusivo contra el presidente.

La circulación de la imagen ocurre luego de que la Municipalidad de Cartago confirmara la visita de Chaves a la tradicional sesión solemne del Consejo de Gobierno, que se realizará el 14 de setiembre con motivo de los actos conmemorativos del 204 aniversario de la Independencia Nacional, en la que participarán también ministros y presidentes ejecutivos.

