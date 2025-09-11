#NoComaCuento

Imagen de manta contra Rodrigo Chaves en Municipalidad de Cartago es un montaje

La falsedad se comparte en redes sociales. Estos son los detalles

Por Cristian Mora y Keyna Calderón
Municipalidad de Cartago
Mario Redondo negó que la manta se haya colocado en el edificio municipal. (Keyna Calderón/Cortesía)







Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

