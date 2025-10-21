#NoComaCuento

Es falso que el TSE elimine páginas o cuentas de quienes apoyan a Rodrigo Chaves

Publicación con información falsa se comparte en redes sociales

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora

Está circulando en redes sociales una imagen que afirma que “el TSE está intentando bajar páginas y cuentas de quienes apoyan al presidente” y que “ya varios usuarios han sufrido ataques a sus plataformas”. Esa información es falsa.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
#NoComaCuentoTSEDesinformación
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.