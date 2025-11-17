Candidato a diputado usó imagen de manifestación convocada en Colombia por Gustavo Petro para hablar de apoyo a Rodrigo Chaves

Manuel Morera Chaves, candidato a diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO) por Alajuela, publicó en redes sociales la imagen de una manifestación asegurando que correspondía a la actividad realizada en apoyo al presidente Rodrigo Chaves, el pasado viernes 14 de noviembre, frente a la Asamblea Legislativa.
Si embargo, es falso que se trate de dicha concentración. La fotografía corresponde a una manifestación efectuada el 4 de octubre en Colombia, convocada por el presidente socialista Gustavo Petro en la Plaza Murillo Toro.
Una búsqueda con la herramienta Google Lens permitió identificar que la imagen utilizada no corresponde a la convocatoria hecha en apoyo al presidente Rodrigo Chaves.
Medios locales de Colombia ya habían reportado sobre la manifestación de Petro con esa imagen.
En la publicación de Facebook, el candidato a diputado del PPSO escribió: “Hoy el pueblo de Costa Rica acompañó y apoyó a nuestro presidente. Rodrigo Chaves no está solo”.
Además, otro candidato a diputado del PPSO por Alajuela, José Miguel Villalobos, habría compartido la misma imagen.
No obstante, al momento de verificar, se constató que la publicación ya no se encuentra en su perfil de Facebook.
