#NoComaCuento

Candidato a diputado usó imagen de manifestación convocada en Colombia por Gustavo Petro para hablar de apoyo a Rodrigo Chaves

Imagen difundida en redes no corresponde a la actividad realizada frente a la Asamblea Legislativa

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Manifestación Colombia
Candidatos del PPSO compartieron una fotografía que no corresponde a la manifestación en apoyo del presidente Rodrigo Chaves del 14 de noviembre. (Redes Sociales/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
#NoComaCuentoRodrigo ChavesPPSOManuel Morera ChavesJosé Miguel Villalobos
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.