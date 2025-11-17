Candidato a diputado usó imagen de manifestación convocada en Colombia por Gustavo Petro para hablar de apoyo a Rodrigo Chaves

Candidatos del PPSO compartieron una fotografía que no corresponde a la manifestación en apoyo del presidente Rodrigo Chaves del 14 de noviembre.

Manuel Morera Chaves, candidato a diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO) por Alajuela, publicó en redes sociales la imagen de una manifestación asegurando que correspondía a la actividad realizada en apoyo al presidente Rodrigo Chaves, el pasado viernes 14 de noviembre, frente a la Asamblea Legislativa.

Si embargo, es falso que se trate de dicha concentración . La fotografía corresponde a una manifestación efectuada el 4 de octubre en Colombia, convocada por el presidente socialista Gustavo Petro en la Plaza Murillo Toro.

Usuarios señalan que el candidato a diputado del PPSO, José Miguel Villalobos, también habría compartido la imagen que corresponde a una manifestación en Colombia. (Facebook/Redes Sociales)

Una búsqueda con la herramienta Google Lens permitió identificar que la imagen utilizada no corresponde a la convocatoria hecha en apoyo al presidente Rodrigo Chaves.

Google Lens permitió identificar que la imagen compartida por aspirantes del PPSO no pertenece a la convocatoria realizada frente a la Asamblea Legislativa. (Facebook: Morera Ch Manuel/Cortesía)

Medios locales de Colombia ya habían reportado sobre la manifestación de Petro con esa imagen.

En la publicación de Facebook, el candidato a diputado del PPSO escribió: “Hoy el pueblo de Costa Rica acompañó y apoyó a nuestro presidente. Rodrigo Chaves no está solo”.

El candidato a diputado Manuel Morera Chaves afirmó en Facebook que la imagen mostraba a “el pueblo de Costa Rica” apoyando a Rodrigo Chaves. (Facebook: Morera Ch Manuel/Cortesía)

Además, otro candidato a diputado del PPSO por Alajuela, José Miguel Villalobos, habría compartido la misma imagen.

No obstante, al momento de verificar, se constató que la publicación ya no se encuentra en su perfil de Facebook.

