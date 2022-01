Antivacunas usan imágenes de crisis respiratoria sufrida por tenista en 2020 para desinformar sobre vacunas

Una serie de videos que se divulgan en la web muestran el momento en que la tenista eslovena Dalila Jakupovic cae de rodillas con evidente dolor mientras disputaba un partido. En Costa Rica, grupos antivacunas aseguran falsamente que el episodio ocurrió este año, en el Abierto de Australia, a causa de la vacuna contra la covid-19.

“Miocarditis en vivo, en Abierto de Melbourne, Australia. El mismo donde a Djokovic no lo dejan entrar por no estar kakunado”, publicó en Telegram el canal Cata V. Hicken. Las mismas especulaciones han circulado en otras latitudes durante las últimas semanas, desde que el gobierno de Australia expulsó al tenista serbio Novak Djokovic del país y le impidió participar de la competición, por no estar vacunado contra la covid-19.

Las afirmaciones de los antivacunas son falsas: el video que comparten se grabó durante las eliminatorias del Abierto de Australia del año 2020, cuando ni siquiera se había declarado la pandemia de covid-19. Por lo tanto, las vacunas contra dicha enfermedad tampoco existían.

La atleta que se observa en las tomas es Dalila Jakupovic, entonces de 28 años. Ella no aparece en la lista de participantes del Abierto de Australia del 2022, donde presuntamente fue tomado el video.

Mala calidad del aire afectó a participantes

Durante su participación en el Abierto de Australia, en el 2020, Jakupovic sufrió un ataque de tos en medio de un partido contra la suiza Stefanie Vögele.

Según informaron múltiples medios, como la agencia de noticias Reuters y NBC News, la eslovena se vio forzada a retirarse de la competición para recibir atención médica el 13 de enero, debido a dificultades respiratorias causadas por la mala calidad del aire en la ciudad de Melbourne.

“Fue muy aterrador, yo no podía respirar y yo no sabía qué hacer; tenía la sensación que iba a colapsar en la cancha”, confesó Jakupovic durante una entrevista replicada por Guardian Sport.

El mismo 13 de enero, la cuenta oficial de Twitter del Abierto de Australia anunció la suspensión temporal de las prácticas de los participantes, debido a las malas condiciones. El torneo se realizó en medio de devastadores incendios forestales que consumieron millones de hectáreas de terreno a finales del 2019 e inicios del 2020. El fuego mató a decenas de personas y dejó a miles sin hogar.

¿Qué es la miocarditis?

La miocarditis es una patología que consiste en la inflamación del músculo del corazón, mientras que la pericarditis es la inflamación del tejido que rodea al órgano. Movimientos antivacunas de todo el mundo argumentan, falsamente, que vacunarse contra la covid-19 pone a las personas en gran riesgo de sufrir alguna de estas complicaciones.

Sin embargo, la evidencia científica muestra que es más probable desarrollar miocarditis o pericarditis como consecuencia de la covid-19 que como efecto adverso de la vacunación. De hecho, ambas patologías se consideran efectos adversos raros, o poco frecuentes, de la inmunización.

“La miocarditis y la pericarditis son mucho más comunes entre quienes se contagian de covid-19. Los riesgos para el corazón de la infección por covid-19 pueden ser más severos”, afirma un artículo del Hospital de la Universidad de Utah, en Estados Unidos.

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, la mayoría de los pacientes que desarrollan miocarditis después de vacunarse mejoran rápidamente luego de recibir tratamiento médico y guardar reposo.