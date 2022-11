¿Qué quiere que hagamos con el ladrón? Así respondió la policía en Qatar a un hurto de billetera

Una periodista argentina que se encuentra en Qatar, para trabajar en la cobertura del Mundial 2022, vivió una angustiante experiencia la noche del viernes, cuando le robaron la billetera en la que llevaba sus documentos personales, dinero en efectivo y tarjetas. La comunicadora narró en sus redes sociales cómo ocurrió el hurto y la forma en la que reaccionó la policía cuando fue a pedir ayuda.

“Bueno, experiencias qataríes. Me acaban de robar la billetera cuando estábamos haciendo la salida en vivo. Esta es la policía, me mandaron hasta acá a hacer la denuncia”, manifestó en un video que subió a su cuenta de Instagram la comunicadora Dominique Metzger.

De acuerdo con la periodista, el incidente ocurrió pasadas las 8.30 p. m. locales en la capital del emirato, Doha.

“Aseguran que acá está todo vigilado y que van a encontrar a la billetera. Tenía los documentos, plata, tarjetas... Obviamente eso lo que más me preocupa, lo otro no me importa nada. Así que nada, veremos qué pasa. Experiencias que uno no esperaba vivir, las vive”, contó Metzger, minutos después del percance.

Minutos más tarde, ella volvió a comunicarse con sus seguidores, pero esta vez para registrar el interior de la comisaría y su llamativo funcionamiento.

“Acá estamos adentro de la estación de policía. Como detalle de ‘color’, ponele, es un sector de mujeres solamente. Me hicieron pasar a un sector de espera solo para mujeres porque está todo dividido”, dijo, al mismo tiempo que mostraba el lugar con la cámara del celular.

Y continuó: “En un sector de allá están los hombres. Vos vas al mostrador principal y te derivan. Ahora viene una policía mujer. Vamos a ver qué me dicen”.

Según el relato de la periodista, lo que más la sorprendió fue la forma tan diferente en la que las autoridades atendieron el caso.

“Ahí los policías hombres no te registran, no te atienden ni te ven. Te mandan a otra oficina con todas mujeres. En un momento cuando te van haciendo la declaración me preguntan ‘¿qué querés que haga la Justicia cuando lo encuentren? Porque nosotros lo vamos a encontrar, tenemos cámaras de altísima tecnología y lo vamos a encontrar’”, dijo.

Y remató: “Yo le pregunté a qué se estaba refiriendo. Me dicen: ‘¿Qué querés que haga la Justicia? ¿Que lo condene a 5 años de cárcel, que lo deportemos?’ Digo, capaz entendí mal. E insisten: ‘Pero vos podés decidir’”. Sin embargo, Metzger dejó en claro que “no quería esa responsabilidad” sino que simplemente deseaba recuperar sus pertenencias. Por el momento, no aclaró si lo logró o no.

Después, cuando la entrevistaron en el noticiero TN, para el cual trabaja, la periodista dijo que cree que el hurto ocurrió mientras transmitía en vivo la celebración de un grupo de fanáticos.

“Estábamos bailando con la gente que se suma y se agrupa, estoy convencida de que alguien abrió el cierre y se la llevó. Uno no estaba con todos los sentidos agudizados en ese momento para ver alrededor”, afirmó.