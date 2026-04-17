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Stephanie Marín, nutricionista: ‘No tener sobrepeso no significa estar libre de hígado graso’

Aunque no suele presentar síntomas, el hígado graso puede derivar en cirrosis, cáncer hepático y aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares

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Por Libia Solano Meza
higado graso
El hígado graso metabólico avanza de forma silenciosa y ya afecta a una parte importante de la población, impulsado por malos hábitos alimentarios y sedentarismo. (Shutterstock - Canva/Shutterstock - Canva)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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