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Menopausia: el error en el consumo de la proteína que afecta músculos y huesos

Una dieta adecuada puede frenar el deterioro óseo y muscular en la menopausia.

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Por Libia Solano Meza
La caída de estrógenos afecta directamente huesos, músculos y metabolismo.
La caída de estrógenos afecta directamente huesos, músculos y metabolismo. (Shutterstock - Canva/Shutterstock - Canva)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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