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Lo que nadie le explica a una madre después del parto|Videopodcast Mi Bienestar T3 - E3

La matrescencia explica los cambios en el cerebro y las emociones después del parto. Conozca qué es normal y cuándo buscar ayuda

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Por Yucsiany Salazar
Georgina Echandi, psicóloga del Hospital Metropolitano, explica qué es esperable después del parto y cuándo conviene buscar ayuda profesional.
Georgina Echandi, psicóloga del Hospital Metropolitano, explica qué es esperable después del parto y cuándo conviene buscar ayuda profesional. (John Durán/Cortesía /Canva)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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