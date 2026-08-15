Lo que nadie le explica a una madre después del parto|Videopodcast Mi Bienestar T3 - E3

Hay una etapa de la maternidad de la que se habla poco: los cambios que ocurren en el cerebro, las emociones y la identidad de una mujer inmediatamente después del parto. La matrescencia describe justamente esa transición, que puede incluir mayor estado de alerta, cambios de ánimo, agotamiento y duelos por la vida que quedó atrás.

Georgina Echandi, psicóloga del Hospital Metropolitano, explica qué ocurre durante esta etapa, cómo diferenciar los cambios emocionales esperables de una depresión posparto y cuáles son las señales que indican que es momento de buscar ayuda.