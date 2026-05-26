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Epilepsia no siempre causa convulsiones: estas son las señales menos conocidas

Avances como neuroestimulación y cirugía mínimamente invasiva están cambiando el tratamiento

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Por Libia Solano Meza
La epilepsia afecta a cerca de 50 millones de personas en el mundo, según la OMS.
La epilepsia afecta a cerca de 50 millones de personas en el mundo, según la OMS. (Shutterstock - Canva/Shutterstock - Canva)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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