El choque del agua fría que activa el cuerpo: qué es la crioterapia y cuáles son sus beneficios

La crioterapia, una práctica antes exclusiva de atletas, hoy beneficia a personas de todas las edades.

El primer contacto con el agua fría incomoda a muchas personas ya que el cuerpo se tensa y la respiración se acelera. Pero cuando el organismo se adapta una sensación de claridad y energía recorre todo el cuerpo. Eso es, en esencia, la crioterapia.

Gustavo Montero, especialista en traumatología, biomecánica, nutrición deportiva y director de Zenit Sports & Wellness, explica este procedimiento médico y terapéutico, así como sus beneficios para la vida.

Lo que debe saber:

Es un reset corporal: mejora metabolismo, energía y equilibrio general.

mejora metabolismo, energía y equilibrio general. Es segura y accesible: puede ser practicada por casi cualquier persona con supervisión.

puede ser practicada por casi cualquier persona con supervisión. Requiere constancia: los beneficios dependen de la práctica regular y progresiva.

La crioterapia consiste en la inmersión del cuerpo en tinas especiales de agua fría, con temperaturas que oscilan entre los 8 y 13 grados Celsius, durante periodos cortos de tiempo, de 5 a 10 minutos.

El objetivo principal de este método es acelerar la recuperación muscular y generar efectos positivos en el organismo.

El frío controlado en estas tinas provoca una contracción de los vasos sanguíneos y activa la circulación al salir del agua. Este es un proceso natural.

“Después de alguna actividad física, el cuerpo experimenta procesos inflamatorios y la exposición al frío ayuda a reducir esta inflamación, por esta razón, es común que atletas de alto rendimiento incorporen la crioterapia dentro de sus rutinas”, detalló Montero.

La crioterapia más allá del desafío físico, es una herramienta que puede mejorar la recuperación muscular, reducir la inflamación, así como fortalecer y estimular el cuerpo de forma integral.

“Es como un entrenamiento, se debe tener disciplina porque la respiración y la concentración son esenciales para soportar el frío”, aclaró el especialista en traumatología, biomecánica y nutrición deportiva.

Según el especialista no existe una edad límite estricta, pues puede ser utilizada por personas desde los 10 años hasta adultos mayores, siempre bajo supervisión profesional.

Además, recomienda que sea una práctica constante, idealmente tres veces por semana, para lograr resultados. También advierte que el proceso debe ser progresivo, iniciando con temperaturas menos extremas y aumentando la intensidad conforme el cuerpo se adapta a la crioterapia.

“Para poder subir la adrenalina, bajar cortisol, aumentar metabolismo, quemar grasas, regular el sistema cardiovascular, hay que tener constancia”, no es milagroso, aseguró el director de Zenit.

Cada sesión de crioterapia representa un estímulo para mejorar la circulación y la respuesta metabólica de la persona. Estas son tinas especiales que usan en Zenit. (Libia Solano Meza/Libia Solano Meza)

¿Se puede complementar otros tratamientos?

La crioterapia se puede complementar con otros tratamientos ya que el uso del frío ha sido tradicionalmente eficaz para reducir la inflamación, de forma similar a cuando una persona se aplica hielo tras un golpe o un esguince.

“Este mismo principio, aplicado a nivel sistémico, puede beneficiar a personas con enfermedades reumáticas, como artritis reumatoide o lupus, porque va a ayudar a disminuir el dolor articular”, insistió Montero.

¿Entre más frío es mejor o no?

“La crioterapia se trata de un entreno y hay que hacerlo muy paulatino porque también se deben evitar los choques térmicos en el cuerpo ya que tampoco son sanos”, explica el especialista.

¿La crioterapia funciona antes o después del entrenamiento?

Montero aclara que si el objetivo es recuperar la fibra muscular tras el entrenamiento, puede utilizar la crioterapia como herramienta de recuperación.

Asimismo, puede emplearla para mejorar la concentración, aumentar la adrenalina, reducir el cortisol o acelerar el metabolismo, e incluso puede tomarlo antes de realizar ejercicio.

“En palabras sencillas podría decir que va a ser muy variado ya que antes del ejercicio aumenta energía y concentración y si se hace después, favorece la recuperación muscular”.

Ejemplo de una sala de crioterapia, en el Centro Internacional de Alto Rendimiento del Val d'Oise, utilizado en la preparación de los atletas para los Juegos Olímpicos de París 2024. Emmanuel Dunand/AFP (Emmanuel Dunand/AFP/Emmanuel Dunand/AFP)

Beneficios

Los beneficios más reconocidos de la crioterapia son:

Aumento de adrenalina y noradrenalina

Disminución del cortisol

Aumento del metabolismo

Regulación del sistema cardiovascular.

Cuidados al usar la crioterapia

Seguridad primero: cómo aprovechar la crioterapia sin riesgos para usted.

cómo aprovechar la crioterapia sin riesgos para usted. Frío controlado: pasos y precauciones para que su experiencia sea segura.

pasos y precauciones para que su experiencia sea segura. Disfrute seguro: guía para que use la crioterapia correctamente y sin excederse.

Montero detalla que no se requiere indumentaria especial para hacer crioterapia, pero se recomienda usar un traje de baño.

En Zenit, la terapia se realiza de manera personalizada y con acompañamiento profesional y no se recomienda el uso de hielo ya que esto puede quemar la piel debido a las bajas temperaturas.