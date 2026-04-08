Mi Bienestar

El choque del agua fría que activa el cuerpo: qué es la crioterapia y cuáles son sus beneficios

Sesiones de crioterapia de entre 5 y 10 minutos pueden generar cambios significativos en el organismo

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Por Libia Solano Meza
La crioterapia, una práctica antes exclusiva de atletas, hoy beneficia a personas de todas las edades.
La crioterapia, una práctica antes exclusiva de atletas, hoy beneficia a personas de todas las edades. (Shutterstock - Canva/Shutterstock - Canva)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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