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Dolor al orinar, estrés y sedentarismo: señales que podrían indicar prostatitis

Expertos explican cuándo acudir al médico

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Por Libia Solano Meza
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La prostatitis es la inflamación de la próstata, una glándula clave del sistema reproductor masculino ubicada debajo de la vejiga. (Shutterstock - Canva/Shutterstock - Canva)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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