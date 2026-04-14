Mi Bienestar

¿Cuándo fue la última vez que tomó agua? El no hacerlo podría afectar su peso y mente

Señales como fatiga, mareos o dolor de cabeza pueden ser indicios silenciosos de deshidratación

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Por Libia Solano Meza
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No tomar suficiente agua puede afectar desde la concentración hasta el estado de ánimo, incluso sin señales evidentes de sed. (Shutterstock - Canva/Shutterstock - Canva)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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