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Cáncer de piel: cómo revisar los lunares y detectar señales de alerta a tiempo

En el Día Mundial del Cáncer de Piel, una dermatóloga explica cómo identificar señales de alerta en los lunares y qué cambios en la piel no debería ignorar.

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Por Yucsiany Salazar
Los especialistas recomiendan revisar periódicamente los lunares y consultar si presentan cambios de tamaño, forma o color para descartar cáncer de piel.
Los especialistas recomiendan revisar periódicamente los lunares y consultar si presentan cambios de tamaño, forma o color para descartar cáncer de piel. (Canva/Canva)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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