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Automedicarse la piel: el error que puede agravar infecciones y dermatitis

Francis Orozco, especialista en piel: ‘Una crema mal usada puede transformar una irritación leve en un problema crónico’

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Por Libia Solano Meza
Muchas personas recurren a soluciones rápidas para tratar molestias en la piel, pero la automedicación puede enmascarar enfermedades como la dermatitis, retrasando el tratamiento correcto y permitiendo que la condición avance.
Muchas personas recurren a soluciones rápidas para tratar molestias en la piel, pero la automedicación puede enmascarar enfermedades como la dermatitis, retrasando el tratamiento correcto y permitiendo que la condición avance. (Shutterstock - Canva/Shutterstock - Canva)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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