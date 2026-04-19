Mascotas

Veterinario Peter Dobias advierte que cargar mal a perros pequeños daña la columna y detalla cómo hacerlo correctamente

Una práctica común al alzar perros de razas pequeñas genera tensión en su espalda y puede derivar en problemas físicos si no se corrige

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Alzar mal a un perro pequeño puede dañar su columna. Un experto explica cómo hacerlo bien para evitar lesiones y dolencias.
Especialista advierte sobre riesgos al cargar perros pequeños y ofrece recomendaciones para proteger su columna y bienestar. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaPerrosMascotas
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.