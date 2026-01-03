¿Pueden los perros realmente ‘hablar’ mediante botones de sonido?

Los perros comprenden palabras específicas y responden a través de botones de sonido, según una investigación publicada en PLOS ONE.

Un estudio reciente reveló que los perros entrenados con paneles de botones de sonido son capaces de comprender palabras específicas y responder de manera apropiada en contextos variados.

Esta investigación, liderada por Federico Rossano, director del Laboratorio de Cognición Comparativa de la Universidad de California San Diego, forma parte del proyecto más extenso del mundo sobre mascotas entrenadas para “hablar” mediante botones de sonido. Los resultados se publicaron en la revista científica PLOS ONE.

El estudio demostró que los perros, al interactuar con estos botones, respondieron de manera consistente a palabras como “jugar” y “afuera”. Esto ocurrió tanto cuando las palabras fueron pronunciadas por sus dueños como cuando se activaron al presionar un botón, independientemente de quién lo hiciera.

Estos hallazgos sugieren que los perros no se limitan a interpretar señales del lenguaje corporal o la presencia de sus dueños, sino que realmente procesan las palabras.

Rossano, quien también aparece en el documental de Netflix En la mente de un perro, destacó que “las palabras son importantes para los perros, y ellos responden a las palabras en sí, no solo a las señales asociadas”. Esta conclusión responde a las dudas sobre si los perros realmente entienden el significado detrás de los botones de sonido.

El estudio incluyó dos experimentos: uno en el que los investigadores visitaron 30 hogares de perros para probar las respuestas de estos animales, y otro donde 29 dueños realizaron las pruebas en sus casas bajo guía remota, lo que se conoce como ciencia ciudadana.

La investigación fue pre-registrada, garantizando la transparencia y la replicabilidad de los resultados. Según Rossano, este enfoque metodológico refuerza la fiabilidad de la investigación y minimiza el sesgo o fraude.

El equipo de Rossano considera que apenas han comenzado a explorar el potencial de estos métodos. Estudios futuros investigarán cómo los perros usan los botones de manera activa, incluyendo el significado y la organización de las secuencias de pulsaciones. Esta línea de investigación busca entender mejor la comunicación y la cognición canina en un entorno doméstico, proporcionando un contexto más realista.

