¿Pueden los perros realmente ‘hablar’ mediante botones de sonido?

Los perros comprenden y responden a palabras específicas, según un estudio que utiliza botones de sonido para comunicarse con ellos

Por Europa Press y Damián Arroyo C.
Los perros comprenden palabras específicas y responden a través de botones de sonido, según una investigación publicada en PLOS ONE.
Los perros comprenden palabras específicas y responden a través de botones de sonido, según una investigación publicada en PLOS ONE. (Canva / FluentPet)







