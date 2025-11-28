Mascotas

Escucharon un ruido que venía de un río y cuando vieron qué pasaba reaccionaron rápido para salvarlo

Vecinos de un barrio en Bogotá formaron una cadena humana para salvar a un perro atrapado en un canal y el video emocionó a miles en redes

Por La Nación / Argentina / GDA
Un perro cayó a un canal en Bogotá. Vecinos lo rescataron con una cadena humana y el video del momento conmovió en TikTok.
Un perro cayó a un canal en Bogotá. Vecinos lo rescataron con una cadena humana y el video del momento conmovió en TikTok. (@nicogallartdo/TikTok)







notas iaPerrosColombia
La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

