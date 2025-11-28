Escucharon un ruido que venía de un río y cuando vieron qué pasaba reaccionaron rápido para salvarlo

Un perro cayó a un canal en Bogotá. Vecinos lo rescataron con una cadena humana y el video del momento conmovió en TikTok.

Una escena inesperada provocó una rápida reacción entre varios habitantes del barrio El Tintal, en Bogotá, Colombia. Un perro cayó a un canal y no lograba salir, debido a la inclinación pronunciada de una pared de concreto. La situación movilizó a varias personas que se encontraban cerca del lugar.

El hecho ocurrió a inicios de esta semana, cuando un joven identificado como Nicolás Gallardo paseaba a su perro por la zona. Mientras caminaba, escuchó un ruido inusual proveniente del canal. Observó que un grupo de personas se había reunido en la orilla. Todos miraban hacia el agua con preocupación.

Gallardo decidió acercarse. Desde el lado opuesto del canal notó que un perro estaba atrapado en el agua. No podía salir por sus propios medios. En ese momento, los vecinos comenzaron a colaborar. Sin pensarlo mucho, formaron una cadena humana tomándose de las manos para alcanzar al animal.

Desde su ubicación, Gallardo grabó el rescate en un video que más tarde compartió en TikTok. Las imágenes mostraron cómo este grupo de personas actuó de forma coordinada para salvar al animal. No se detuvieron hasta lograrlo.

El perro logró ser rescatado y no presentaba heridas. Según Gallardo, el animal volvió con sus dueños, quienes viven en el mismo barrio.

Se desconoce si quienes participaron en el rescate saben que fueron grabados. Sin embargo, su acción solidaria no pasó desapercibida en redes sociales. El video ya suma miles de visualizaciones y comentarios en TikTok. Los usuarios destacaron el gesto, calificándolo como un ejemplo de humanidad y empatía.

Uno de los aspectos más comentados fue la participación de un niño, lo que conmovió a muchas personas que dejaron mensajes celebrando el valor colectivo.

Este hecho recordó que la solidaridad cotidiana puede marcar la diferencia. También demostró que, cuando las personas trabajan juntas por un objetivo común, es posible lograr grandes cosas, incluso en las situaciones más complicadas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.