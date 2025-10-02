Mascotas

El error común al alzar perros pequeños que podría dañarles la columna vertebral

Muchos dueños alzan a sus perros pequeños sin saber que podrían estar dañando su espalda y acelerando problemas de salud

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Alzar mal a un perro pequeño puede dañar su columna. Un experto explica cómo hacerlo bien para evitar lesiones y dolencias.
Alzar mal a un perro pequeño puede dañar su columna. Un experto explica cómo hacerlo bien para evitar lesiones y dolencias. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaPerrosMascotas
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.