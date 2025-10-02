El error común al alzar perros pequeños que podría dañarles la columna vertebral

Alzar mal a un perro pequeño puede dañar su columna. Un experto explica cómo hacerlo bien para evitar lesiones y dolencias.

Muchos perros de razas pequeñas pasan buena parte del día en brazos, pero esta práctica, aunque parezca inofensiva, puede causarles serios problemas en la columna vertebral si no se realiza de forma adecuada.

Así lo advirtió el veterinario Peter Dobias, quien explicó que la manera en que se levantan estos animales puede tener un impacto directo sobre su salud. Dobias afirmó que la edad real de un perro se refleja en su columna, por lo que protegerla es esencial para mantener su calidad de vida.

Según sus observaciones, muchos perros pequeños desarrollan torsiones y tensiones musculares debido a que sus dueños los levantan siempre del mismo lado y sin dar soporte adecuado a la parte trasera.

La postura más dañina para un perro pequeño

Una imagen común en las calles o redes sociales, un perro como chihuahua sostenido bajo el brazo con las patas delanteras colgando, representa uno de los errores más perjudiciales.

Dobias señaló que esta postura fuerza las articulaciones y genera una curvatura anormal en la zona lumbar, lo cual puede provocar dolor, debilidad en las patas traseras y hasta problemas en órganos internos relacionados con la columna, como riñones o intestinos.

Con esa frase, el especialista explicó que una columna fuerte y flexible es clave para que el animal mantenga su movilidad, conserve fuerza en sus extremidades y no presente signos prematuros de envejecimiento.

Al igual que en humanos, los problemas en la espalda afectan la movilidad, provocan dolores crónicos y deterioran la salud general del animal.

La forma correcta de alzar un chihuahua (y razas similares)

Dobias aconsejó no levantar al perro desde las patas delanteras ni permitir que la parte trasera cuelgue sin apoyo. Recomendó crear una base firme con los brazos, asegurando el torso y la espalda, mientras las patas delanteras se mantienen en una posición natural.

Otra opción segura es sostener el pecho con una mano y la parte trasera con la otra, sin permitir que el cuerpo se arquee o que los dedos presionen el área de las axilas.

El veterinario también instó a reforzar la musculatura del perro mediante paseos diarios de una a dos horas y una alimentación rica en minerales y nutrientes.

Aunque resulte cómodo cargar al perro, el lugar ideal para él sigue siendo el suelo. Caminar, correr y explorar son actividades que fortalecen su espalda y contribuyen a una vida más larga y saludable.

