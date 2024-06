Paulina Ramírez, la cartaginesa que desafió al machismo, educó a cinco hijos y logró ser dos veces diputada

La diputada Paulina Ramírez Portuguez nunca aceptó un “no” como respuesta. No lo aceptó cuando le dijeron que no podía estudiar, ni cuando le reclamaron que no podía trabajar porque debía dedicarse exclusivamente al cuido de sus cinco hijos. Al contrario, esta cartaginesa fue perseverante, cursó una carrera universitaria mediante un préstamo y hoy, 30 años más tarde, divide su tiempo entre su cargo de diputada y su papel de líder en una prolífica familia.

Su papel como figura pública se debe a que ha sido congresista en dos ocasiones (2014-2018 y 2022-2026); además, es una de las siete mujeres que han presidido la Comisión de Asuntos Hacendarios, una de las más importantes del Congreso. El pueblo de Cartago la reconoce porque fungió como alcaldesa algunos meses en el 2002, y como vicealcaldesa en el 2007. Asimismo, ha impulsado la construcción del nuevo hospital de Cartago.

Con apenas 16 años, mientras cursaba el quinto año en el Colegio Vocacional de Artes y Oficios de Cartago (Covao), se enteró de que estaba embarazada. Se casó en diciembre de 1983, un día después de cumplir 17 años.

Paulina Ramírez vive en El Alto de San Blas de Cartago. Foto: (Rafael Pacheco Granados)

Todos suponían que Paulina abandonaría el colegio y se dedicaría a ser madre, pero sus planes eran otros. Ella quería cursar su sexto año de secundaria; sin embargo, en aquella época eso no solo era mal visto, sino que estaba prohibido. Una joven embarazada no podía ir al colegio.

Gracias a que el Colegio Vocacional de Artes y Oficios (Covao) era un colegio semiprivado, y con el apoyo del director de aquella época, de apellido Moya, la Junta de Educación aprobó que Ramírez fuera a clases.

Diputada Paulina Ramírez destina todo su tiempo libre a su familia

Finalmente, en junio de 1984, nació su primer hijo, Luis Carlos. En 1985, tuvo a la segunda, Hilda Elena; en 1987 nació el tercero, Alejandro; y en 1988 llegó Daniel, el cuarto. A los 21 años, Paulina ya tenía cuatro hijos.

Fotografía de Paulina Ramírez en 1984, cuando se graduó del Colegio Vocacional de Artes y Oficios de Cartago, junto con su hijo Luis Carlos. (Cortesía de Paulina Ramírez)

Para muchas personas, esta pudo ser una responsabilidad demasiado grande, suficiente para dejar de lado su proyecto de vida profesional, pero este no fue el caso de Ramírez. Ella quería estudiar, aunque su papá y su esposo se oponían.

“Tenía un esposo muy machista que no me quería dejar estudiar; fui insistente, gotera como dicen, y al final me dijo ‘bueno, está bien, pero yo no tengo plata, pídale a su papá'. Fui a pedirle a mi papá y me dijo que no, que él no iba a alcahuetear que yo dejara tirados a mis hijos y a mi marido. Salí de ahí deprimida y me fui para Conape, pensé que no me iban a dar el crédito porque tenía casa y una propiedad, pero al final me lo dieron”, recordó la diputada.

Casi finalizando su carrera, decidió buscar uno de sus sueños y le dijo a su esposo que quería trabajar, pero nuevamente este se negó.

“Otra vez empecé con la gotera, insistente. Ese era mi deseo, algo que había anhelado, que había soñado. Entonces, él cedió y, en 1994, me ayudó a conseguir trabajo en la Municipalidad de Cartago, porque iba a estar más cerca. Entré a trabajar, quedé embarazada otra vez y me faltaba la tesis para graduarme; tuve que hacerla estando embarazada”, explicó Ramírez.

Finalmente, en diciembre de 1995, con 29 años recién cumplidos y embarazada de su quinta hija, Fiorella, Paulina Ramírez se graduó de la licenciatura en Contaduría Pública. Poco tiempo después, se divorció de su primer esposo y se encargó de sus cinco hijos de entre seis meses y 11 años.

“Desde ahí soy jefa de hogar, nunca recibí una pensión, los cuidé con el salario de la Municipalidad, que era muy bajo, porque yo era asistente del ejecutivo municipal. Esta propiedad era muy grande y el zacate me llegaba a los hombros, porque chapear o darle mantenimiento a la casa no era prioridad. La prioridad era la educación de mis hijos y la comida.

“Además, mi papá no quería que yo me divorciara. Entonces, tuve que asumir la responsabilidad sola. Dijeron que el divorcio fue por haber estudiado, que abandoné la familia; todo era responsabilidad mía cuando yo tuve al frente a una persona totalmente machista. Yo tuve en riesgo mi casa por decisiones que él tomó. Posteriormente, recibí el apoyo de mis papás, cuando descubrieron lo que había detrás”, detalló la cartaginesa.

En la imagen, de izquierda a derecha, Daniel, Fiorella y Alejandro, hijos de Paulina Ramírez (al centro, de negro), junto a su madre María Elena. A la derecha, Luis Carlos e Hilda, los dos hijos mayores. Foto: (Cortesía de Paulina Ramírez)

Una carrera política desde abajo

Durante décadas, Ramírez dividió su tiempo entre cuidar a su familia y el trabajo en la Municipalidad de Cartago, donde poco a poco empezó a escalar puestos. En 1998, la nombraron como asistente del alcalde y, en 1999, asumió como encargada del Área de Planeamiento Estratégico. Desde el 2001, se desempeñó como directora del Área Tributaria.

Todo esto ocurría mientras continuaba estudiando; se graduó como técnica en Gestión Financiera en la Universidad Estatal a Distancia (UNED), especialista en impuestos en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec), y máster en asesoría fiscal por la Universidad para la Cooperación Internacional (UCI), entre otros.

En 2002, el Concejo Municipal de Cartago la eligió para que fungiera como alcaldesa durante aproximadamente ocho meses y, en el 2007 la invitaron a ser vicealcaldesa con el Partido Liberación Nacional (PLN), puesto que ocupó hasta 2014.

“En el 2013, me invitaron a ser diputada; no fue que yo estuviera en el proceso, sino que me llamaron. Yo me relacionaba mucho con regidores y dirigentes porque estaba a la par del alcalde (Rolando Rodríguez). Nunca había tenido interés político hasta que me nombraron alcaldesa y luego vicealcaldesa”, explicó Ramírez, que además recordó que no viene de una familia implicada en la política.

La legisladora considera que el compromiso y la perseverancia se vieron no solo en sus deseos de estudiar, a los 20 años, sino también en su trabajo en la municipalidad cartaginesa. Esto, afirma, la hizo sobresalir y provocó que los líderes del PLN depositaran su confianza en ella.

La dirigencia de Liberación le propuso encabezar la papeleta de diputaciones por la provincia de Cartago y ella aceptó el reto. En 2014, con 47 años, fue electa congresista durante el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís (2014-2018). En estos cuatro años, siguió viviendo en su casa, en San Blas de Cartago, y viajó diariamente a San José.

Los primeros tres años fue secretaria de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, foro que se encarga de analizar los presupuestos nacionales, sus liquidaciones y los asuntos de la Hacienda Pública. En el 2017, asumió la presidencia de este órgano; antes que ella solo cuatro legisladoras habían ejercido ese puesto: Rose Marie Karpínsky en 1989; Silvia Charpentier, en el 2006 y el 2007; Siany Villalobos, en el 2013, y Rosibel Ramos en el 2015 y el 2016.

Paulina Ramírez recordó que, cuando crió a sus cinco hijos, la prioridad era la comida y el estudio. Foto: (Rafael Pacheco Granados)

Ramírez fue reelecta diputada por la provincia de Cartago en el 2022 y, desde que ingresó al puesto, asumió nuevamente la presidencia de la Comisión de Asuntos Hacendarios, cargo que también ocupó en 2023 y 2024. De esta forma, doña Paulina se convirtió en la primera persona desde 1982 que preside dicho foro durante cuatro años.

La congresista es imprecisa cuando se le consulta cuáles son sus pasatiempos, debido a su ajetreada vida, entre su hogar, la municipalidad y la universidad, casi no dispone de tiempo para el ocio.

“Yo no veo televisión, leo mucho, pero nunca veo tele; nunca veía películas, no tenía tiempo para esas cosas. Me ha gustado mucho la lectura espiritual, alimentar mi espíritu, tener valores, principios. En eso le doy gracias a Dios porque he visto milagros que han sucedido en mi vida porque he doblado rodillas para pedirle a Dios que me acompañe.

“Yo he tenido una excelente relación con mis hijos porque he sido el centro de esta casa; todo giraba alrededor mío, entonces ellos han sido muy cercanos y nos tenemos mucha confianza. Salgo mucho con ellos, aún teniendo sus parejas les encanta que yo los acompañe y comparta con ellos. Siempre reservo un espacio para mi familia, y eso me permitió salir adelante”, dijo Ramírez con gratitud.

Doña Paulina Ramírez junto con su familia, de izquierda a derecha, su nieta Valentina, su yerno Sebastián, su hija Fiorella, su nieto político Santiago, su nieto menor Ian, su nieto mayor Andrés, y su nieta política Miranda. (Cortesía de Paulina Ramírez)

Doña Paulina admite que, en la actualidad, goza de más tiempo, ya que todos sus hijos son adultos. No obstante, desde el año 2014, cada vez que tiene un receso en la Asamblea Legislativa o un fin de semana largo, viaja a Carolina del Norte, donde vive una de sus hijas junto con su nieto más joven, de apenas año y medio.

“El año pasado, viajé siete veces a Estados Unidos, para ver al bebé y ayudarle a mi hija; claro, algunas veces había visitas de cuatro días porque me iba un jueves y me devolvía el lunes porque había sesión en el Congreso. Mis espacios libres se los dedico a la familia, siempre busco a la familia, nada me hace más feliz que eso”, expresó Ramírez con orgullo.